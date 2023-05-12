Із набряками ніг стикався, напевно, кожен – після важкого дня зʼявляються сліди від шкарпеток або взуття стає тісним. Насправді набряки – доволі поширена проблема. Найчастіше вони бувають на ногах – у зоні ступень та гомілок.

Проте причиною набряклості ніг може бути не лише важкий день, а й далека поїздка в машині, поїзді чи літаку. Факти ICTV дізнавалися, чому в дорозі набрякають ноги та як швидко позбутися проблеми.

Що таке набряк: симптоми та причини виникнення

Набряк – патологічне скупчення надлишкової рідини в міжтканинному просторі. Набряклість ніг та тіла — не хвороба, а лише симптом якоїсь проблеми.

Окрім візуального набряклого стану нижніх кінцівок, набряк може супроводжуватися й такими симптомами:

відчуття важкості у ногах;

синдром неспокійних ніг;

судоми;

біль у ногах;

оніміння;

почервоніння;

свербіж;

висип.

Причини набрякання ніг можуть бути різними, тому остаточну відповідь вам зможе надати лише лікар після огляду. Проте найпоширеніші – малорухливий спосіб життя або ж, навпаки, стояча робота та шкідливі звички.

Набряк нижніх кінцівок може вказувати й на серйозні проблеми зі здоровʼям:

гостру ниркову недостатність;

кардіоміопатію;

хронічні захворювання нирок;

цироз;

тромбоз глибоких вен;

серцеву недостатність;

гормональну терапію;

перикардит;

вагітність;

тромбофлебіт.

Якщо набряклість ніг супроводжує вас постійно, радимо звернутися до лікаря, адже це може бути симптомом небезпечних станів і захворювань.

Чому ноги набрякають у дорозі