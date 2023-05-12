Із набряками ніг стикався, напевно, кожен – після важкого дня зʼявляються сліди від шкарпеток або взуття стає тісним. Насправді набряки – доволі поширена проблема. Найчастіше вони бувають на ногах – у зоні ступень та гомілок.
Проте причиною набряклості ніг може бути не лише важкий день, а й далека поїздка в машині, поїзді чи літаку. Факти ICTV дізнавалися, чому в дорозі набрякають ноги та як швидко позбутися проблеми.
Що таке набряк: симптоми та причини виникнення
Набряк – патологічне скупчення надлишкової рідини в міжтканинному просторі. Набряклість ніг та тіла — не хвороба, а лише симптом якоїсь проблеми.
Окрім візуального набряклого стану нижніх кінцівок, набряк може супроводжуватися й такими симптомами:
- відчуття важкості у ногах;
- синдром неспокійних ніг;
- судоми;
- біль у ногах;
- оніміння;
- почервоніння;
- свербіж;
- висип.
Причини набрякання ніг можуть бути різними, тому остаточну відповідь вам зможе надати лише лікар після огляду. Проте найпоширеніші – малорухливий спосіб життя або ж, навпаки, стояча робота та шкідливі звички.
Набряк нижніх кінцівок може вказувати й на серйозні проблеми зі здоровʼям:
- гостру ниркову недостатність;
- кардіоміопатію;
- хронічні захворювання нирок;
- цироз;
- тромбоз глибоких вен;
- серцеву недостатність;
- гормональну терапію;
- перикардит;
- вагітність;
- тромбофлебіт.
Якщо набряклість ніг супроводжує вас постійно, радимо звернутися до лікаря, адже це може бути симптомом небезпечних станів і захворювань.
Чому ноги набрякають у дорозі
Тривалі поїздки в машині чи перельоти літаком викликають не лише болі в ділянці хребта, шиї та суглобах, а й набряклість ніг.
За словами судинного хірурга та флеболога Дмитра Залєвського, набряк ніг у дорозі спричинений малорухливим положенням. У літаку чи автобусі не завжди є можливість встати, розім’ятися та пройтися, тому ноги починають набрякати.
– Якщо протягом 5 годин людина постійно сидить, ноги набрякнуть. Через майже нерухоме положення уповільнюється відтік крові та лімфатичної рідини. Відповідно, рідина накопичується в тканинах, – каже лікар.
Залєвський додає, якщо людина має варикозну хворобу та перебуває в дорозі довгий час, то набряк ніг може бути й через те, що у клапана варикозних венах виникає неспроможність, тому під дією сили тяжіння відбувається зворотний закид венозної крові з глибоких вен у поверхневі. Відповідно, венозна кров накопичується у нижніх кінцівках. А це спричиняє набряк.
– Щоб зменшити набряклість під час поїздки, варто надягати зручне, мʼяке взуття, яке можна швидко зняти. Також не можна в дорозі пити алкогольні напої, адже алкоголь сприяє затримці рідини в організмі. Пийте перед та під час дороги багато чистої води або зеленого чаю, – радить лікар.
Також під час далеких поїздок Залєвський радить надягати профілактичний компресійний трикотаж, він допоможе зменшити набряки.
Намагайтеся частіше робити невелику розминку для ніг, сидячи в кріслі автобуса або літака. Витягайте ноги вперед, тягніть пальці ніг на себе.
Також не варто схрещувати ноги чи підгинати коліна. Перетиснуті кровоносні судини викликають відчуття оніміння в ногах і сприяють набряклості.