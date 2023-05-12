С отеками ног сталкивался, наверное, каждый — после тяжелого дня появляются следы от носков или обувь становится тесной. На самом деле отеки — довольно распространенная проблема. Чаще всего они возникают на ногах — в зоне ступней и голени.

Однако причиной опухших ног может быть не только тяжелый день, но и дальняя поездка в машине, поезде или самолете. Факты ICTV узнавали, почему в пути отекают ноги, и как быстро избавиться от проблемы.

Что такое отек: симптомы и причины возникновения

Отек — патологическое скопление избыточной жидкости в межтканевом пространстве. Отечность ног и тела – не болезнь, а лишь симптом какой-то проблемы.

Помимо визуально опухшего состояния нижних конечностей, отек также может сопровождаться следующими симптомами:

ощущение тяжести в ногах;

синдром беспокойных ног;

судороги;

боль в ногах;

онемение;

покраснение;

зуд;

высыпание.

Причины опухания ног могут быть разными, поэтому окончательный ответ вам сможет предоставить только врач после осмотра. Однако самые распространенные причины — малоподвижный образ жизни или, наоборот, стоячая работа и вредные привычки.

Увеличение нижних конечностей может указывать и на серьезные проблемы со здоровьем:

острая почечная недостаточность;

кардиомиопатия;

хронические заболевания почек;

цирроз;

тромбоз глубоких вен;

сердечная недостаточность;

гормональная терапия;

перикардит;

беременность;

тромбофлебит.

Если отечность ног сопровождает вас постоянно, советуем обратиться к врачу, ведь это может быть симптомом опасных состояний и заболеваний.

Почему ноги отекают в дороге

Длительные поездки в машине или перелеты самолетом вызывают не только боли в области позвоночника, шеи и суставов, но и отечность ног.

По словам сосудистого хирурга и флеболога Дмитрия Залевского, отек ног в пути спровоцирован малоподвижным положением. В самолете или автобусе не всегда есть возможность встать, размяться и пройтись, поэтому ноги начинают отекать.

— Если в течение 5 часов человек постоянно сидит, ноги отекут. Ведь из-за почти неподвижного положения замедляется отток крови и лимфатической жидкости. Соответственно, жидкость накапливается в тканях, — говорит врач.

Залевский добавляет, если человек имеет варикозную болезнь и находится в пути долгое время, то отек ног может появиться из-за того, что у клапана варикозных вен возникает несостоятельность, поэтому под действием силы тяжести происходит обратный заброс венозной крови из глубоких вен в поверхностные. Соответственно, венозная кровь накапливается в нижних конечностях. А это вызывает отек.

— Чтобы уменьшить отечность во время поездки, стоит надевать удобную, мягкую обувь, которую можно будет быстро снять. Также нельзя в дороге пить алкогольные напитки, ведь алкоголь способствует задержке жидкости в организме. Пейте перед и во время дороги много чистой воды или зеленого чая, — советует врач.

Также во время дальних поездок Залевский советует надевать профилактический компрессионный трикотаж, он поможет уменьшить отеки.

Старайтесь чаще делать небольшую разминку для ног, сидя в кресле автобуса или самолета. Вытягивайте ноги вперед, тяните пальцы ног на себя.

Также не стоит скрещивать ноги или поджимать колени. Пережатые кровеносные сосуды вызывают чувство онемения в ногах и способствуют отечности.