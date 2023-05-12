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Почему в дороге отекают ноги и как облегчить состояние – советы врача

12 мая 2023, 16:56
Владислава Ткаченко редакторка ленты
Ноги
Источник: Depositphotos

С отеками ног сталкивался, наверное, каждый — после тяжелого дня появляются следы от носков или обувь становится тесной. На самом деле отеки — довольно распространенная проблема. Чаще всего они возникают на ногах — в зоне ступней и голени.

Однако причиной опухших ног может быть не только тяжелый день, но и дальняя поездка в машине, поезде или самолете. Факты ICTV узнавали, почему в пути отекают ноги, и как быстро избавиться от проблемы.

Что такое отек: симптомы и причины возникновения

Отек — патологическое скопление избыточной жидкости в межтканевом пространстве. Отечность ног и тела – не болезнь, а лишь симптом какой-то проблемы.

Помимо визуально опухшего состояния нижних конечностей, отек также может сопровождаться следующими симптомами:

  • ощущение тяжести в ногах;
  • синдром беспокойных ног;
  • судороги;
  • боль в ногах;
  • онемение;
  • покраснение;
  • зуд;
  • высыпание.

Причины опухания ног могут быть разными, поэтому окончательный ответ вам сможет предоставить только врач после осмотра. Однако самые распространенные причины — малоподвижный образ жизни или, наоборот, стоячая работа и вредные привычки.

Увеличение нижних конечностей может указывать и на серьезные проблемы со здоровьем:

  • острая почечная недостаточность;
  • кардиомиопатия;
  • хронические заболевания почек;
  • цирроз;
  • тромбоз глубоких вен;
  • сердечная недостаточность;
  • гормональная терапия;
  • перикардит;
  • беременность;
  • тромбофлебит.

Если отечность ног сопровождает вас постоянно, советуем обратиться к врачу, ведь это может быть симптомом опасных состояний и заболеваний.

Почему ноги отекают в дороге

Длительные поездки в машине или перелеты самолетом вызывают не только боли в области позвоночника, шеи и суставов, но и отечность ног.

По словам сосудистого хирурга и флеболога Дмитрия Залевского, отек ног в пути спровоцирован малоподвижным положением. В самолете или автобусе не всегда есть возможность встать, размяться и пройтись, поэтому ноги начинают отекать.

— Если в течение 5 часов человек постоянно сидит, ноги отекут. Ведь из-за почти неподвижного положения замедляется отток крови и лимфатической жидкости. Соответственно, жидкость накапливается в тканях, — говорит врач.

Залевский добавляет, если человек имеет варикозную болезнь и находится в пути долгое время, то отек ног может появиться из-за того, что у клапана варикозных вен возникает несостоятельность, поэтому под действием силы тяжести происходит обратный заброс венозной крови из глубоких вен в поверхностные. Соответственно, венозная кровь накапливается в нижних конечностях. А это вызывает отек.

— Чтобы уменьшить отечность во время поездки, стоит надевать удобную, мягкую обувь, которую можно будет быстро снять.  Также нельзя в дороге пить алкогольные напитки, ведь алкоголь способствует задержке жидкости в организме. Пейте перед и во время дороги много чистой воды или зеленого чая, — советует врач.

Также во время дальних поездок Залевский советует надевать профилактический компрессионный трикотаж, он поможет уменьшить отеки.

Старайтесь чаще делать небольшую разминку для ног, сидя в кресле автобуса или самолета. Вытягивайте ноги вперед, тяните пальцы ног на себя.

Также не стоит скрещивать ноги или поджимать колени. Пережатые кровеносные сосуды вызывают чувство онемения в ногах и способствуют отечности.

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