Приятный аромат корицы ассоциируется с душистой выпечкой, запеченным яблоком или горячим кофе. Однако эта пряность не только придает блюдам или напиткам необычный вкус, но и обладает полезными свойствами для здоровья.
О полезных свойствах корицы для здоровья и как употреблять пряность для похудения, читайте в материале Фактов ICTV.
Полезные свойства корицы
Врач-диетолог Олег Швец отмечает, что научные наблюдения открывают все больше полезного эффекта, связанного с употреблением корицы.
Эта специя обладает противовоспалительными свойствами. По словам врача, преимущества корицы обусловлены воздействием одного из ее антиоксидантных соединений — коричным альдегидом. Он придает насыщенный аромат и вкус, а также способствует лучшему контролю воспаления.
— Корица также является ингредиентом средиземноморской диеты — здоровой модели питания для сердечно-сосудистой, которая поощряет приготовление пищи с использованием трав и специй.
Кроме того, корица помогает снизить уровень сахара в крови.
Результаты одного из исследований демонстрируют, что люди с диабетом II типа на инсулинотерапии, которые ежедневно принимали добавки с корицей, наблюдали заметное и длительное снижение уровня сахара в крови уже после 40 дней эксперимента.
В то же время корицу не следует рассматривать как замену традиционному лечению.
Также специя нормализует уровень холестерина.
— Метаанализ 10 исследований показал, что ежедневное потребление корицы приводит к статистически значимому снижению общего и плохого холестерина, — добавляет Швец.
Однако окончательная дозировка и продолжительность употребления корицы для лечения высокого уровня холестерина еще не определены.
А еще корица богата различными минералами: калием, кальцием, железом, магнием, фосфором и цинком, а также витаминами группы B, витаминами С, А и PP.
— Также в ней содержатся эфирные масла, клетчатка и дубильные вещества, поэтому ароматная специя прекрасно влияет на работу всех жизненно важных систем организма.
В целом корица повышает общий тонус организма, укрепляет иммунитет, способствует улучшению пищеварения, улучшает кровообращение, обладает способностью стимулировать мозговую деятельность, помогает в концентрации внимания, может улучшить зрительную память, а также является отличной профилактикой для избавления от головной боли и мигрени (а также уменьшает болевые ощущения во время менструации).
Какая бывает корица
По словам диетолога, для выпечки чаще всего используется молотая корица, для напитков — палочки, а масло корицы популярно как ароматизатор для конфет.
Есть два распространенных типа специй:
- Кассия корица — родом из Южного Китая, это более распространенный (и недорогой) вид корицы, который можно купить в продуктовых магазинах.
- Цейлонская корица — ее нужно покупать в специализированном магазине специй. Имеет насыщенный аромат, происходит из Шри-Ланки и Южной Индии.
Как употреблять корицу для похудения
Сегодня в сети можно найти множество информации о корице для похудения. Действительно, некоторые исследования подтверждают, что пряность может увеличить скорость метаболизма.
— Одно исследование даже показало, что коричный альдегид побуждает жировые клетки сжигать жир и помогает защитить организм от ожирения.
Однако нужно понимать, что содержание коричневого альдегида в самой корице недостаточное для того, чтобы вызвать эффект похудения. Стоит понимать, что невозможно похудеть просто употребляя корицу!
— Способствовать похудению может простая замена сахара на сладковатую корицу в некоторых блюдах или напитках и отказ от сладкого.
То есть употребление специи с целью снижения веса очень простое и не требует специальных приготовлений. Пряность можно просто добавлять в чай, кофе, выпечку вместо сахара.
Также можно приготовить специальный напиток, но он не сможет гарантировать 100% снижение веса:
- Лимонная вода с корицей и медом: в 300 мл теплой воды добавьте 2 ст. л. лимонного сока и 0,5 ч. л. корицы. Пейте перед едой где-то за 30 мин. Такой напиток поможет не переедать за обедом или ужином.
- Кефир с корицей и медом: в 300 мл кефира добавьте 1 ч. л. меда и 0,5 ч. л. корицы. Тщательно перемешайте коктейль и наслаждайтесь!
- Зеленый чай с корицей и имбирем: в заварник положите две палочки корицы, 3 ч. л. зеленого чая и 0,5 ч. л. измельченного имбиря. Залейте 600 мл кипяченой воды и дайте напитку завариться.
Как корица может навредить и сколько можно употреблять
По словам диетолога, корица кассия содержит ароматическое соединение кумарин, которое может быть токсичным при употреблении в больших количествах. Он способен вызвать повреждение печени.
— Выпечка с корицей вряд ли содержит столько корицы, а вот диетические добавки, например, таблетки с высоким содержанием корицы, могут быть потенциально опасными.
Кроме того, употребление корицы в больших количествах может вызвать побочные эффекты: повреждать печень и влиять на свертываемость крови.
Также эту пряность не стоит использовать при склонности к кровотечениям, а беременным женщинам следует вообще исключить корицу из рациона.
Безопасное количество корицы в день:
- взрослым — 1 чайная ложка;
- детям — 0,5 чайной ложки.