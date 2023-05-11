Приятный аромат корицы ассоциируется с душистой выпечкой, запеченным яблоком или горячим кофе. Однако эта пряность не только придает блюдам или напиткам необычный вкус, но и обладает полезными свойствами для здоровья.

О полезных свойствах корицы для здоровья и как употреблять пряность для похудения, читайте в материале Фактов ICTV.

Полезные свойства корицы

Врач-диетолог Олег Швец отмечает, что научные наблюдения открывают все больше полезного эффекта, связанного с употреблением корицы.

Эта специя обладает противовоспалительными свойствами. По словам врача, преимущества корицы обусловлены воздействием одного из ее антиоксидантных соединений — коричным альдегидом. Он придает насыщенный аромат и вкус, а также способствует лучшему контролю воспаления.

— Корица также является ингредиентом средиземноморской диеты — здоровой модели питания для сердечно-сосудистой, которая поощряет приготовление пищи с использованием трав и специй.

Кроме того, корица помогает снизить уровень сахара в крови.

Результаты одного из исследований демонстрируют, что люди с диабетом II типа на инсулинотерапии, которые ежедневно принимали добавки с корицей, наблюдали заметное и длительное снижение уровня сахара в крови уже после 40 дней эксперимента.

В то же время корицу не следует рассматривать как замену традиционному лечению.

Также специя нормализует уровень холестерина.

— Метаанализ 10 исследований показал, что ежедневное потребление корицы приводит к статистически значимому снижению общего и плохого холестерина, — добавляет Швец.

Однако окончательная дозировка и продолжительность употребления корицы для лечения высокого уровня холестерина еще не определены.

А еще корица богата различными минералами: калием, кальцием, железом, магнием, фосфором и цинком, а также витаминами группы B, витаминами С, А и PP.

— Также в ней содержатся эфирные масла, клетчатка и дубильные вещества, поэтому ароматная специя прекрасно влияет на работу всех жизненно важных систем организма.

В целом корица повышает общий тонус организма, укрепляет иммунитет, способствует улучшению пищеварения, улучшает кровообращение, обладает способностью стимулировать мозговую деятельность, помогает в концентрации внимания, может улучшить зрительную память, а также является отличной профилактикой для избавления от головной боли и мигрени (а также уменьшает болевые ощущения во время менструации).

Какая бывает корица

По словам диетолога, для выпечки чаще всего используется молотая корица, для напитков — палочки, а масло корицы популярно как ароматизатор для конфет.

Есть два распространенных типа специй:

Кассия корица — родом из Южного Китая, это более распространенный (и недорогой) вид корицы, который можно купить в продуктовых магазинах.

Цейлонская корица — ее нужно покупать в специализированном магазине специй. Имеет насыщенный аромат, происходит из Шри-Ланки и Южной Индии.

Как употреблять корицу для похудения

Сегодня в сети можно найти множество информации о корице для похудения. Действительно, некоторые исследования подтверждают, что пряность может увеличить скорость метаболизма.

— Одно исследование даже показало, что коричный альдегид побуждает жировые клетки сжигать жир и помогает защитить организм от ожирения.

Однако нужно понимать, что содержание коричневого альдегида в самой корице недостаточное для того, чтобы вызвать эффект похудения. Стоит понимать, что невозможно похудеть просто употребляя корицу!

— Способствовать похудению может простая замена сахара на сладковатую корицу в некоторых блюдах или напитках и отказ от сладкого.

То есть употребление специи с целью снижения веса очень простое и не требует специальных приготовлений. Пряность можно просто добавлять в чай, кофе, выпечку вместо сахара.

Также можно приготовить специальный напиток, но он не сможет гарантировать 100% снижение веса:

Лимонная вода с корицей и медом: в 300 мл теплой воды добавьте 2 ст. л. лимонного сока и 0,5 ч. л. корицы. Пейте перед едой где-то за 30 мин. Такой напиток поможет не переедать за обедом или ужином.

Кефир с корицей и медом: в 300 мл кефира добавьте 1 ч. л. меда и 0,5 ч. л. корицы. Тщательно перемешайте коктейль и наслаждайтесь!

Зеленый чай с корицей и имбирем: в заварник положите две палочки корицы, 3 ч. л. зеленого чая и 0,5 ч. л. измельченного имбиря. Залейте 600 мл кипяченой воды и дайте напитку завариться.

Как корица может навредить и сколько можно употреблять

По словам диетолога, корица кассия содержит ароматическое соединение кумарин, которое может быть токсичным при употреблении в больших количествах. Он способен вызвать повреждение печени.

— Выпечка с корицей вряд ли содержит столько корицы, а вот диетические добавки, например, таблетки с высоким содержанием корицы, могут быть потенциально опасными.

Кроме того, употребление корицы в больших количествах может вызвать побочные эффекты: повреждать печень и влиять на свертываемость крови.

Также эту пряность не стоит использовать при склонности к кровотечениям, а беременным женщинам следует вообще исключить корицу из рациона.

Безопасное количество корицы в день: