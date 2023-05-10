Сон почти так же важен для нашего тела, как воздух, еда и вода. Качественный сон помогает поддерживать физическое и психическое здоровье, кроме того, мозг, энергия и память восстанавливаются именно в ночной период.

Довольно часто для улучшения сна люди употребляют мелатонин. Это так называемый гормон сна, который участвует в регулировании циклов сна и бодрствования в организме человека.

Как правильно пить мелатонин, узнавали Факты ICTV.

Что такое мелатонин

Врач-диетолог Татьяна Пасека отмечает, что мелатонин вырабатывается в организме человека из триптофана в шишковидной железе и кишечнике.

Его выработка увеличивается с наступлением темноты, что способствует здоровому сну и помогает ориентировать наш суточный ритм на отдых.

— Пик активности мелатонина в 20 лет, однако с возрастом выработка гормона сна значительно уменьшается. Недавние исследования показывают, что мелатонин обладает способностью действовать как витамин D3, — говорит врач.

То есть мелатонин действует как антиоксидант, обладает противовоспалительным и противоопухолевым действием, а также отвечает за клеточную защиту от окислительного стресса.

Пасека добавляет, что у современного человека нарушение мелатонина значительно ухудшено вследствие:

большого количества искусственного фиолетового и синего света;

изменений микробиоты, влияющих на качество сна;

употребления алкоголя и определенных лекарственных препаратов.

Для чего пить мелатонин

Мелатонин является пробиотиком, который мы используем для коррекции сна.

— Благодаря мелатонину можно влиять на суточный ритм. Есть исследования, подтверждающие, что употребление 0,5 мл мелатонина перед сном не изменяет суточный ритм сна, тогда как доза в 0,3 мл вызывает задержку фазы (начало выработки мелатонина). То есть небольшие дозы лучше поддерживают физиологическую концентрацию мелатонина, — рассказывает Пасека.

Также мелатонин стоит употреблять, когда есть отсроченное фазовое расстройство сна, то есть когда есть постоянно сдвиг засыпания и пробуждения. Это может вызвать сонливость, бессонницу, тяжелое пробуждение и т. д.

По словам диетолога, все эти расстройства необходимо лечить правильно подобранной дозировкой мелатонина.

— Есть исследования, которые подтверждают, что 0,5 мл гормона за час до желаемого сна приводит к раннему началу засыпания, — добавляет врач.

Но Пасека подчеркивает, что не все проблемы со сном связаны с дисбалансом мелатонина. Очень важной при засыпании является гигиена сна (адекватная комнатная температура, полная темнота и т. д.).

Как правильно принимать мелатонин

Пасека подчеркивает, что прием мелатонина может назначать только врач после осмотра и сдачи всех необходимых анализов.

— Принимать мелатонин нужно по назначению врача в дозировке 0,5-1 мл за 30 мин до сна, — советует диетолог.

Если после анализов выяснится, что у вас дефицит гормона сна, Пасека советует рассмотреть вариант приема витамина D3 и магния.

Какие условия для достаточного количества мелатонина

Перевод гаджетов в ночной режим. Использование маски для сна. Шторы black-out. Избегать голубых экранов за 2 ч до сна. Адекватный температурный режим в комнате. Умеренная физическая активность. Коррекция стресса.