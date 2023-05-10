Сон почти так же важен для нашего тела, как воздух, еда и вода. Качественный сон помогает поддерживать физическое и психическое здоровье, кроме того, мозг, энергия и память восстанавливаются именно в ночной период.
Довольно часто для улучшения сна люди употребляют мелатонин. Это так называемый гормон сна, который участвует в регулировании циклов сна и бодрствования в организме человека.
Как правильно пить мелатонин, узнавали Факты ICTV.
Что такое мелатонин
Врач-диетолог Татьяна Пасека отмечает, что мелатонин вырабатывается в организме человека из триптофана в шишковидной железе и кишечнике.
Его выработка увеличивается с наступлением темноты, что способствует здоровому сну и помогает ориентировать наш суточный ритм на отдых.
— Пик активности мелатонина в 20 лет, однако с возрастом выработка гормона сна значительно уменьшается. Недавние исследования показывают, что мелатонин обладает способностью действовать как витамин D3, — говорит врач.
То есть мелатонин действует как антиоксидант, обладает противовоспалительным и противоопухолевым действием, а также отвечает за клеточную защиту от окислительного стресса.
Пасека добавляет, что у современного человека нарушение мелатонина значительно ухудшено вследствие:
- большого количества искусственного фиолетового и синего света;
- изменений микробиоты, влияющих на качество сна;
- употребления алкоголя и определенных лекарственных препаратов.
Для чего пить мелатонин
Мелатонин является пробиотиком, который мы используем для коррекции сна.
— Благодаря мелатонину можно влиять на суточный ритм. Есть исследования, подтверждающие, что употребление 0,5 мл мелатонина перед сном не изменяет суточный ритм сна, тогда как доза в 0,3 мл вызывает задержку фазы (начало выработки мелатонина). То есть небольшие дозы лучше поддерживают физиологическую концентрацию мелатонина, — рассказывает Пасека.
Также мелатонин стоит употреблять, когда есть отсроченное фазовое расстройство сна, то есть когда есть постоянно сдвиг засыпания и пробуждения. Это может вызвать сонливость, бессонницу, тяжелое пробуждение и т. д.
По словам диетолога, все эти расстройства необходимо лечить правильно подобранной дозировкой мелатонина.
— Есть исследования, которые подтверждают, что 0,5 мл гормона за час до желаемого сна приводит к раннему началу засыпания, — добавляет врач.
Но Пасека подчеркивает, что не все проблемы со сном связаны с дисбалансом мелатонина. Очень важной при засыпании является гигиена сна (адекватная комнатная температура, полная темнота и т. д.).
Как правильно принимать мелатонин
Пасека подчеркивает, что прием мелатонина может назначать только врач после осмотра и сдачи всех необходимых анализов.
— Принимать мелатонин нужно по назначению врача в дозировке 0,5-1 мл за 30 мин до сна, — советует диетолог.
Если после анализов выяснится, что у вас дефицит гормона сна, Пасека советует рассмотреть вариант приема витамина D3 и магния.
Какие условия для достаточного количества мелатонина
- Перевод гаджетов в ночной режим.
- Использование маски для сна.
- Шторы black-out.
- Избегать голубых экранов за 2 ч до сна.
- Адекватный температурный режим в комнате.
- Умеренная физическая активность.
- Коррекция стресса.