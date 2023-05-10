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Що таке мелатонін та як правильно його приймати – пояснює лікар

10 Травня 2023, 14:15
Владислава Ткаченко редакторка стрічки Тетяна Пасєка Лікар-дієтолог
ночной сон
Джерело: Depositphotos

Сон майже так само важливий для нашого організму, як повітря, їжа та вода. Якісний сон допомагає підтримувати фізичне та психічне здоров’я, крім того, мозок, енергія та пам’ять відновлюються саме в нічний період.

Доволі часто для покращення сну люди вживають мелатонін. Це так званий гормон сну, який бере участь у регулюванні циклів сну та неспання в організмі людини.

Як правильно пити мелатонін, дізнавалися Факти ICTV.

Що таке мелатонін

Лікар-дієтолог Тетяна Пасєка зазначає, що мелатонін виробляється в організмі людини з триптофану в шишкоподібній залозі та кишківнику.

Його вироблення збільшується з настанням темряви, що сприяє здоровому сну й допомагає орієнтувати наш добовий ритм на відпочинок.

– Пік активності мелатоніну у 20 років, проте з віком вироблення гормону сну значно зменшується. Останні дослідження показують, що мелатонін має здатність діяти як вітамін D3, – каже лікар.

Тобто мелатонін діє як антиоксидант, має протизапальний та антипухлинний ефект, а також відповідає за клітинний захист від окислювального стресу.

Пасєка додає, що у сучасної людини порушення мелатоніну значно погіршене внаслідок:

  • великої кількості штучного фіолетового та синього світла;
  • змін мікробіоти, які впливають на якість сну;
  • вживання алкоголю та певних лікарських препаратів.

Для чого пити мелатонін

Мелатонін є пробіотиком, який ми використовуємо для корекції сну.

– Завдяки мелатоніну можна впливати на добовий ритм. Є дослідження, які підтверджують, що вживання 0,5 мл мелатоніну перед сном не змінює добовий ритм сну, тоді як доза в 0,3 мл спричиняє затримку фази (початок вироблення мелатоніну). Тобто невеликі дози краще підтримують фізіологічну концентрацію мелатоніну, – розповідає Пасєка.

Також мелатонін варто вживати, коли є відстрочений фазовий розлад сну, тобто коли є постійно зсув засинання та пробудження. Це може викликати сонливість, безсоння, важке пробудження тощо.

За словами дієтолога, усі ці розлади необхідно лікувати правильно підібраним дозуванням мелатоніну.

– Є дослідження, які підтверджують, що 0,5 мл гормону за годину до бажаного сну зумовлює ранній початок засинання, – додає лікар.

Але Пасєка наголошує, що не всі проблеми зі сном повʼязані з дисбалансом мелатоніну. Дуже важливою під час засинання є гігієна сну (адекватна кімнатна температура, повна темрява тощо).

Як правильно приймати мелатонін

Пасєка наголошує, що приймання мелатоніну може призначати лише лікар після огляду та здачі усіх необхідних аналізів.

– Приймати мелатонін потрібно за призначенням лікаря в дозуванні 0,5-1 мл за 30 хв до сну, – радить дієтолог.

Якщо після аналізів зʼясується, що у вас є дефіцит гормону сну, Пасєка радить розглянути варіант прийому вітаміну D3 та магнію.

Які умови для достатньої продукції мелатоніну

  1. Переведення гаджетів у нічний режим.
  2. Використання маски для сну.
  3. Штори black-out.
  4. Уникати блакитних екранів за 2 год до сну.
  5. Адекватний температурний режим у кімнаті.
  6. Помірна фізична активність.
  7. Корекція стресу.
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