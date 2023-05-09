Дієтолог Майс Аль-Алі, спираючись на результати наукових досліджень, у коментарі популярному британському виданню назвала три гарячі напої, які можуть ефективно знизити рівень поганого холестерину.

Фахівчиня з харчування порадила додати до свого раціону зелений чай, мате та каркаде.

– Але будьте обережні: напої, особливо зелений чай і мате, багаті на кофеїн, тож пийте їх тільки вранці, щоб не порушувати сон, – попередила Аль-Алі.

Зелений чай здавна вважається напоєм, що має корисні для здоров’я властивості.

Метааналіз 31 дослідження, в якому взяли участь понад 3 300 осіб, показав, що споживання зеленого чаю знижує рівень ліпопротеїнів низької щільності як у людей з нормальною вагою, так і в тих, хто страждає на ожиріння.

Ліпопротеїни низької щільності, відомі як поганий холестерин, можуть накопичуватися на стінках кровоносних судин. Згодом це призводить до звуження внутрішньої частини судин і, як наслідок, – до потенційних ризиків для здоров’я.

Єрба мате – трав’яний чай, приготований із рослини мате.

У 2019 році дослідження, опубліковане в журналі Nutricion Hospitalaria, проаналізувало вплив вживання мате на кількість жиру в крові у 119 жінок із надмірною вагою.

Найкращі результати були відзначені у тих, хто поєднував напій зі здоровим харчуванням, хоча у тих, хто дотримувався звичного раціону, також спостерігалося зниження рівня холестерину.

Чай каркаде готують із квіток гібіскуса.

У статті, опублікованій у Журналі Альтернативної та Комплементарної Медицини 2009 року, було виявлено, що він знижує вміст жирів у крові (ліпідів) у діабетиків.

– Результати цього дослідження засвідчили, що кислий чай (чай з каркаде) має значний вплив на профіль ліпідів у крові у пацієнтів з діабетом, – повідомили вчені.

Джерело: Express