Дослідження китайських вчених показало, що щоденне вживання пшеничних висівок протягом трьох тижнів допоможе знизити рівень поганого холестерину, а також збільшити кількість жиру, що виводиться з організму.

– Якщо рівень поганого холестерину занадто високий, ви піддаєтеся значному ризику серцевих захворювань або інсульту, – відзначають експерти.

Відзначається, що дослідження, опубліковане в British Journal of Nutrition в 2008 році, показало, що у людей, які щодня протягом трьох тижнів їли пластівці з пшеничних висівок, спостерігалося зниження загального холестерину, в тому числі і поганого (ЛПНЩ).

Зараз дивляться

Холестерин ЛПНЩ — це восковий тип жиру, який може сприяти атеросклерозу – накопиченню жирових відкладень на стінках артерій. Ці жирові відкладення, відомі як бляшки, зменшують приплив крові до кровоносних судин.

Результати дослідження 2008 року були підтверджені науковою роботою китайських вчених у 2014 році. Під час експерименту хом’якам протягом 30 днів давали хімічні речовини, що містяться в дієтичних пшеничних висівках. В результаті у гризунів спостерігалося зниження рівня холестерину ЛПНЩ в плазмі крові.

Крім того, експерти в галузі охорони здоров’я припустили, що пшеничні висівки мають кілька інших застосувань, в тому числі лікування високого кров’яного тиску та профілактику раку.

Так, Джеймі Брош з Goodbody Clinic рекомендує з’їдати 30 г каші кожен день, щоб отримати достатню кількість бета-глюкана і зменшити всмоктування холестерину в кров.

Розчинну клітковину можна знайти не тільки в пшеничних висівках, але й в інших продуктах, таких як квасоля, брюссельська капуста, яблука та груші, а також вівсянка.

Джерело: Express