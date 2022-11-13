Исследование китайских ученых показало, что ежедневное употребление пшеничных отрубей в течение трех недель поможет снизить уровень плохого холестерина, а также увеличить количество жира, выводимого из организма.

— Если уровень плохого холестерина слишком высок, вы подвергаетесь значительному риску сердечных заболеваний или инсульта, — отмечают эксперты.

Отмечается, что исследование, опубликованное в British Journal of Nutrition в 2008 году, показало, что у людей, которые ежедневно в течение трех недель ели хлопья из пшеничных отрубей, наблюдалось снижение общего холестерина, в том числе и плохого (ЛПНП).

Холестерин ЛПНП — это восковой тип жира, который может способствовать атеросклерозу — накоплению жировых отложений на стенках артерий. Эти жировые отложения, известные как бляшки, уменьшают приток крови к кровеносным сосудам.

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Результаты исследования 2008 года были подтверждены научной работой китайских ученых в 2014 году. В ходе эксперимента хомякам в течение 30 дней давали химические вещества, содержащиеся в диетических пшеничных отрубях. В итоге у грызунов наблюдалось снижение уровня холестерина ЛПНП в плазме крови.

Кроме того, эксперты в области здравоохранения предположили, что у пшеничных отрубей есть несколько других вариантов использования, включая лечение высокого кровяного давления и профилактику рака.

Так Джейми Брош из Goodbody Clinic рекомендует съедать 30 г каши каждый день, чтобы получить достаточное количество бета-глюкана и уменьшить всасывание холестерина в кровь.

Растворимую клетчатку можно найти не только в пшеничных отрубях, но и в других продуктах, таких как фасоль, брюссельская капуста, яблоки и груши, а также овсянка.

Источник: Express