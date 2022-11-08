Британский врач Майкл Мосли в комментарии популярному Интернет-изданию Соединенного Королевства рассказал, что употребление шоколада может контролировать уровень холестерина и артериального давления.

По словам Майкла, если захотите побаловать себя молочными квадратиками с вашей любимой начинкой, этот тип не очень поможет вашему сердечно-сосудистому здоровью. А вот черный шоколад может реально способствовать падению уровня холестерина и артериального давления .

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— Причина, по которой темный шоколад настолько эффективен, заключается в высоком содержании в нем флаванолов — растительных соединений, связанных с пользой для здоровья, — отмечает врач.

По его словам, эти соединения извлекаются из белого и молочного шоколада в процессе производства, чтобы обеспечить менее горький вкус, но остаются в темном шоколаде.

Сообщается, что слова Майкла подтверждает исследование, опубликованное в журнале BMC Medicine, в котором изучался основной ингредиент шоколада — какао.

После проведения 15 испытаний, которые соответствовали критериям, исследователи обнаружили, что какао оказывает значительный эффект в снижении артериального давления.

Другое исследование, опубликованное в журнале Американской кардиологической ассоциации, показало, что сочетание темного шоколада с миндалем снижает высокий уровень холестерина за четыре недели.

Наблюдая за 48 людьми с избыточным весом и ожирением, исследователи заметили, что миндаль сам по себе снижает уровень вредного холестерина на 7%. Кроме того, сочетание хрустящей пищи с темным шоколадом также помогло уменьшить жирность.

Эксперт рекомендовал выбирать темный шоколад с содержанием какао около 50% . По его словам, это компромисс между очень высоким содержанием какао-бобов, которые могут быть очень горькими, и низким содержанием какао-бобов, которые могут быть калорийными и слишком соблазнительными, уверяет Майкл Мосли.

Источник: Express