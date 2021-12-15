Шоколад, без сомнения, одно из самых удивительных изобретений на земле. Молочный, черный, белый – каждый найдет себе по вкусу.

Шоколад мы едим, когда голодны. Лакомимся им, когда нам хорошо. Когда охватывает грусть, так и тянет отломить кусочек сладкого или горького антидепрессанта.

Интересные вещи о шоколаде, пользе и вреде этого сладкого продукта сообщил врач-диетолог Олег Швец.

Знаете ли вы, что шоколад изготовляют из какао-бобов, растущих на деревьях рода Теоброма (с греческого это название переводят, как пища богов).

Когда-то шоколад употребляли в жидком состоянии. Делать шоколадные напитки, говорят историки, начали еще при цивилизации ольмеков в Мезоамерике.

После открытия Америки европейцами шоколад добрался до Старого света и стал популярным, каким и остается до сих пор.

Впоследствии напиток превратился в конфеты, и теперь немногие откажутся от кусочка любимого шоколада на десерт. Но как он оказывает влияние на наше здоровье?

Полезный шоколад

В 2013 году исследователи открыли, что какао, ключевой ингредиент шоколада, содержит биологически активные фенольные соединения с антиоксидантными свойствами.

Поэтому, чем больше какао, и соответственно, полифенолов, тем больше пользы.

В то же время черный шоколад содержит меньше жира и сахара.

Горячий шоколад помогает сохранить здоровый мозг и замедлить ухудшение памяти. Шоколад нужно употреблять для профилактики заболевания Альцгеймера.

Он улучшает кровообращение на тех участках мозга, которые выполняют оперативные задания и требуют больше энергии.

Экстракт какао уменьшает повреждение нервных путей, возникающее у пациентов с болезнью Альцгеймера. Этот экстракт замедляет снижение когнитивных функций.

Также доказано, что употребление шоколада по крайней мере раз в неделю в целом улучшает наши когнитивные функции. Поэтому нужно его употреблять не только пожилым людям, но и студентам и школьникам.

Читайте также: Как приготовить настоящий горячий шоколад

Снижает уровень холестерина. Растительные стерины и какао-флаванолы поддерживают здоровье сердечно-сосудистой системы, снижая уровень холестерина, что способствует нормализации АД.

Профилактика болезней сердца и инсульта

Одна плитка (до 100 г) шоколада ежедневно снизит риск сердечных заболеваний и инсульта. Исследование, в котором приняло участие более 44 тыс. человек, выявило, что даже одна порция шоколада уменьшает риск получить инсульт на 22%. А употреблявшие около 60 г шоколада в неделю имели на 46% меньше шансов умереть от острого нарушения мозгового кровообращения.

Польза для беременных. Шоколад способствует росту и развитию плода. Достаточно даже 30 г шоколада ежедневно во время беременности, чтобы ребенок рос и развивался нормально.

Улучшает выносливость. Небольшая порция черного шоколада повышает доступность кислорода во время фитнес-тренировок и может помочь спортсменам преодолеть большее расстояние, используя меньшее количество кислорода.

Когда шоколад вредит

Шоколад в плитках, в конфетах имеет не лучшую репутацию из-за высокого содержания жира и сахара.

От него появляется акне, развивается ожирение, повышается АД, ухудшается состояние при диабете и ишемической болезни сердца.

От шоколада, в котором много сахара, может возникнуть кариес, если употреблять сладости излишне.

Шоколад, особенно молочный, имеет высокую калорийность из-за содержания сахара и жира. Тем, кто пытается похудеть или сохранить свой вес, следует ограничить его потребление и снова проверить этикетку своего любимого продукта.

Некоторые, регулярно употребляя шоколад, могут ощущать усиление мигрени из-за содержания в какао тирамина, гистамина и фенилаланина.

Доказано, что шоколад оказывает негативное влияние на структуру и плотность костей и может ускорить развитие остеопороза, особенно у пожилых людей.

Порошок какао и шоколадные плитки могут содержать высокие уровни кадмия и свинца, токсичные для почек, костей и других тканей организма.

Какой шоколад выбрать

Если рассматривать питательные вещества, то в молочном шоколаде больше белка, фосфора, натрия, кальция, а в черном больше углеводов, жиров, железа и калия.

Чем темнее шоколад, тем выше концентрация какао, а значит, теоретически, выше уровень антиоксидантов. Выбирайте продукт с высоким содержанием какао – не менее 70%.

Внимательно читайте этикетку при покупке шоколада. Какао должно стоять на первом месте как главный ингредиент. И уже потом другие составляющие: сахар, жиры и т.д.

И помните, самый полезный продукт может навредить, если употреблять его излишне.