Шоколад, без сомнения, одно из самых удивительных изобретений на земле. Молочный, черный, белый – каждый найдет себе по вкусу.
Шоколад мы едим, когда голодны. Лакомимся им, когда нам хорошо. Когда охватывает грусть, так и тянет отломить кусочек сладкого или горького антидепрессанта.
Интересные вещи о шоколаде, пользе и вреде этого сладкого продукта сообщил врач-диетолог Олег Швец.
Знаете ли вы, что шоколад изготовляют из какао-бобов, растущих на деревьях рода Теоброма (с греческого это название переводят, как пища богов).
Когда-то шоколад употребляли в жидком состоянии. Делать шоколадные напитки, говорят историки, начали еще при цивилизации ольмеков в Мезоамерике.
После открытия Америки европейцами шоколад добрался до Старого света и стал популярным, каким и остается до сих пор.
Впоследствии напиток превратился в конфеты, и теперь немногие откажутся от кусочка любимого шоколада на десерт. Но как он оказывает влияние на наше здоровье?
Полезный шоколад
В 2013 году исследователи открыли, что какао, ключевой ингредиент шоколада, содержит биологически активные фенольные соединения с антиоксидантными свойствами.
Поэтому, чем больше какао, и соответственно, полифенолов, тем больше пользы.
В то же время черный шоколад содержит меньше жира и сахара.
Горячий шоколад помогает сохранить здоровый мозг и замедлить ухудшение памяти. Шоколад нужно употреблять для профилактики заболевания Альцгеймера.
Он улучшает кровообращение на тех участках мозга, которые выполняют оперативные задания и требуют больше энергии.
Экстракт какао уменьшает повреждение нервных путей, возникающее у пациентов с болезнью Альцгеймера. Этот экстракт замедляет снижение когнитивных функций.
Также доказано, что употребление шоколада по крайней мере раз в неделю в целом улучшает наши когнитивные функции. Поэтому нужно его употреблять не только пожилым людям, но и студентам и школьникам.
Снижает уровень холестерина. Растительные стерины и какао-флаванолы поддерживают здоровье сердечно-сосудистой системы, снижая уровень холестерина, что способствует нормализации АД.
Профилактика болезней сердца и инсульта
Одна плитка (до 100 г) шоколада ежедневно снизит риск сердечных заболеваний и инсульта. Исследование, в котором приняло участие более 44 тыс. человек, выявило, что даже одна порция шоколада уменьшает риск получить инсульт на 22%. А употреблявшие около 60 г шоколада в неделю имели на 46% меньше шансов умереть от острого нарушения мозгового кровообращения.
Польза для беременных. Шоколад способствует росту и развитию плода. Достаточно даже 30 г шоколада ежедневно во время беременности, чтобы ребенок рос и развивался нормально.
Улучшает выносливость. Небольшая порция черного шоколада повышает доступность кислорода во время фитнес-тренировок и может помочь спортсменам преодолеть большее расстояние, используя меньшее количество кислорода.
Когда шоколад вредит
Шоколад в плитках, в конфетах имеет не лучшую репутацию из-за высокого содержания жира и сахара.
От него появляется акне, развивается ожирение, повышается АД, ухудшается состояние при диабете и ишемической болезни сердца.
От шоколада, в котором много сахара, может возникнуть кариес, если употреблять сладости излишне.
Шоколад, особенно молочный, имеет высокую калорийность из-за содержания сахара и жира. Тем, кто пытается похудеть или сохранить свой вес, следует ограничить его потребление и снова проверить этикетку своего любимого продукта.
Некоторые, регулярно употребляя шоколад, могут ощущать усиление мигрени из-за содержания в какао тирамина, гистамина и фенилаланина.
Доказано, что шоколад оказывает негативное влияние на структуру и плотность костей и может ускорить развитие остеопороза, особенно у пожилых людей.
Порошок какао и шоколадные плитки могут содержать высокие уровни кадмия и свинца, токсичные для почек, костей и других тканей организма.
Какой шоколад выбрать
Если рассматривать питательные вещества, то в молочном шоколаде больше белка, фосфора, натрия, кальция, а в черном больше углеводов, жиров, железа и калия.
Чем темнее шоколад, тем выше концентрация какао, а значит, теоретически, выше уровень антиоксидантов. Выбирайте продукт с высоким содержанием какао – не менее 70%.
Внимательно читайте этикетку при покупке шоколада. Какао должно стоять на первом месте как главный ингредиент. И уже потом другие составляющие: сахар, жиры и т.д.
И помните, самый полезный продукт может навредить, если употреблять его излишне.