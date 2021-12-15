Шоколад, без сумніву, один із найдивовижніших винаходів на землі. Молочний, чорний, білий – кожен знайде собі до смаку.

Шоколад ми їмо, коли голодні. Ласуємо ним, коли нам добре. Коли нападає сум, так і тягне відломити шматочок солодкого або гіркого антидепресанта.

Цікаві речі про шоколад, користь та шкоду цього солодкого продукту повідомив лікар-дієтолог Олег Швець.

А чи знаєте ви, що шоколад виготовляють з какао-бобів, що ростуть на деревах роду Теоброма (з грецької цю назву перекладають, як їжа богів).

Колись шоколад вживали у рідкому стані. Робити шоколадні напої, свідчать історики, почали ще за цивілізації ольмеків у Мезоамериці.

Після відкриття Америки європейцями шоколад дістався Старого світу та став популярним, яким і залишається досі.

Згодом напій перетворився на цукерки, і тепер мало хто відмовиться від шматочка улюбленого шоколаду на десерт. Але як він впливає на наше здоров’я?

Корисний шоколад

У 2013 році дослідники відкрили, що какао, ключовий інгредієнт шоколаду, містить біологічно активні фенольні сполуки з антиоксидантними властивостями.

Тому, чим більше какао і відповідно поліфенолів, тим більше користі.

Водночас, чорний шоколад містить менше жиру та цукру.

Гарячий шоколад допомагає зберегти мозок здоровим та уповільнити погіршення пам’яті. Шоколад потрібно вживати для профілактики хвороби Альцгеймера.

Він покращує кровообіг на тих ділянок мозку, які виконують оперативні завдання та потребують більше енергії.

Екстракт какао зменшує пошкодження нервових шляхів, що виникає у пацієнтів з хворобою Альцгеймера. Цей екстракт уповільнює зниження когнітивних функцій.

Також доведено, що вживання шоколаду принаймні раз на тиждень, загалом покращує наші когнітивні функції. Тому потрібно його вживати не тільки літнім людям, а й студентам та школярам.

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Знижує рівень холестерину. Рослинні стерини і какао-флаваноли підтримують здоров’я серцево-судинної системи, знижуючи рівень холестерину, що сприяє нормалізації артеріального тиску.

Профілактика хвороб серця та інсульту

Одна плитка (до 100 г) шоколаду щодня зменшить ризик серцевих захворювань та інсульту. Дослідження, в якому взяли участь понад 44 тис. людей, виявило, що навіть одна порція шоколаду зменшує шанси отримати інсульт на 22%. А ті, хто вживав близько 60 г шоколаду на тиждень, мали на 46 % менше шансів померти від гострого порушення мозкового кровообігу.

Користь для вагітних. Шоколад сприяє росту і розвитку плода. Достатньо навіть 30 г шоколаду щодня під час вагітності, щоб дитинка росла і розвивалася нормально.

Покращує витривалість. Невелика порція чорного шоколаду підвищує доступність кисню під час фітнес-тренувань і може допомогти спортсменам подолати більшу відстань, використовуючи менше кисню.

Коли шоколад шкодить

Шоколад у плитках, у цукерках має не найкращу репутацію через високий вміст жиру і цукру.

Від нього з’являється акне, розвивається ожиріння, підвищується артеріальний тиск, погіршується стан при діабеті та ішемічній хворобі серця.

Від шоколаду, в якому багато цукру, може виникнути карієс, якщо вживати солодощі надмірно.

Шоколад, особливо молочний, має високу калорійність через вміст цукру та жиру. Тим, хто намагається схуднути або зберегти свою вагу, варто обмежити його споживання і ще раз перевірити етикетку свого улюбленого продукту.

Дехто регулярному вживаючи шоколад, може відчувати посилення мігрені через вміст у какао тираміну, гістаміну та фенілаланіну.

Доведено, що шоколад негативно впливає на структуру та щільність кісток і може прискорити розвиток остеопорозу, особливо у літніх людей.

Порошок какао та шоколадні плитки можуть містити високі рівні кадмію та свинцю, які токсичні для нирок, кісток та інших тканин організму.

Який шоколад обрати

Якщо розглядати поживні речовини, то в молочному шоколаді більше білка, фосфору, натрію, кальцію, а в чорному — більше вуглеводів, жирів, заліза та калію.

Чим темніший шоколад, тим вище концентрація какао, а отже, теоретично, вище рівень антиоксидантів. Обирайте продукт з високим вмістом какао – не менше 70%.

Уважно читайте етикетку, коли купляєте шоколад. Какао має стояти на першому місці, як головний інгредієнт. І вже потім інші складові: цукор, жири тощо.

І пам’ятайте, найкорисніший продукт може зашкодити, якщо вживати його надмірно.