Британський лікар Майкл Мослі в коментарі популярному Інтернет-виданню Сполученого Королівства розповів, що вживання шоколаду може контролювати рівень холестерину і артеріального тиску.

За словами Майкла, якщо захочете побалувати себе молочними квадратиками з вашою улюбленою начинкою, цей тип не дуже допоможе вашому серцево-судинному здоров’ю. А ось чорний шоколад може реально сприяти падінню рівня холестерину і артеріального тиску.

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– Причина, з якої темний шоколад настільки ефективний, полягає у високому вмісті в ньому флаванолів — рослинних сполук, пов’язаних з користю для здоров’я, – зазначає лікар.

За його словами, ці сполуки витягуються з білого та молочного шоколаду в процесі виробництва, щоб забезпечити менш гіркий смак, але залишаються в темному шоколаді.

Повідомляється, що слова Майкла підтверджує дослідження, опубліковане в журналі BMC Medicine, в якому вивчався основний інгредієнт шоколаду — какао.

Після проведення 15 випробувань, які відповідали критеріям, дослідники виявили, що какао має значний ефект зниження артеріального тиску.

Інше дослідження, опубліковане в журналі Американської кардіологічної асоціації, засвідчило, що поєднання темного шоколаду з мигдалем знижує високий рівень холестерину за чотири тижні.

Спостерігаючи за 48 людьми з надмірною вагою і ожирінням, дослідники помітили, що мигдаль сам по собі знижує рівень шкідливого холестерину на 7%. Крім того, поєднання хрусткої їжі з темним шоколадом також допомогло зменшити жирність.

Експерт рекомендував вибирати темний шоколад з вмістом какао близько 50%. За його словами, це компроміс між дуже високим вмістом какао-бобів, які можуть бути дуже гіркими, і низьким вмістом какао-бобів, які можуть бути калорійними і занадто спокусливими, запевняє Майкл Мослі.

Джерело: Express