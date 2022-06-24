Високий рівень холестерину є передвісником серйозних проблем зі здоров’ям і зазвичай характеризується відсутністю симптомів, які насторожують. Однак на ваших ногах можуть з’явитися дві ознаки, що привертають увагу до високого рівня жирової речовини. Ось як їх виявити.

– Приблизно один з 500 осіб у Великій Британії страждає на захворювання, яке називається сімейною гіперхолестеринемією (СГ). Йдеться про спадкову причину підвищеного рівня холестерину, – каже лікар загальної практики Сара Джарвіс.

За її словами, ознаками СГ можуть бути м’які набряки на суглобах пальців, колінах або ахілловому сухожиллі (в задній частині щиколотки).

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Але це не єдина підказка на наших ногах, яка може вказувати на високий рівень холестерину. Інша ознака пов’язана зі станом, який називається захворюванням периферичних артерій (ЗПА).

ЗПА викликана накопиченням холестерину в артеріях, що обмежує приплив крові до ніг.

Хоча це відбувається тільки після того, як рівень холестерину прогресує, існують видимі ознаки, що привертають увагу до основної причини.

NHS зазначає, що обидві ноги часто уражаються одночасно, але біль може посилюватися тільки в одній кінцівці.

Видимі симптоми ЗПА:

випадання волосся на ногах і ступнях;

ламкі нігті, які ростуть дуже повільно ;

; виразки (відкриті виразки) на ступнях і гомілках, які не загоюються;

зміна кольору шкіри на ногах, наприклад, збліднення або посиніння;

блискуча шкіра.

Національна служба охорони здоров’я рекомендує звернутися до лікаря загальної практики, якщо ви відчуваєте періодичні болі в ногах під час тренування.

Оскільки високий рівень холестерину часто протікає безсимптомно, одна з кращих речей, яку ви можете зробити, це перевірити рівень холестерину, особливо якщо у вас вже були відповідні стани або у вас в родині хтось страждає на серцево-судинні захворювання.

Аналіз крові залишається найнадійнішим способом дізнатися ваш рівень холестерину, рекомендують медики.

Джерело: Express