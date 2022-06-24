Высокий уровень холестерина является предвестником серьезных проблем со здоровьем и обычно характеризуется отсутствием настораживающих симптомов. Однако на ваших ногах могут появиться два признака, привлекающие внимание к высокому уровню жирового вещества. Вот как их обнаружить.

— Примерно один из 500 человек в Великобритании страдает заболеванием, которое называется семейной гиперхолестеринемией (СГ). Речь идет о наследственной причине повышенного уровня холестерина, — говорит врач общей практики Сара Джарвис.

По ее словам, признаками СГ могут быть мягкие отеки на суставах пальцев, коленях или ахилловом сухожилии (в задней части лодыжки).

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Но это не единственная подсказка на наших ногах, которая может указывать на высокий уровень холестерина. Другой признак связан с состоянием, которое называется заболеванием периферических артерий (ЗПА).

ЗПА вызвана накоплением холестерина в артериях, что ограничивает приток крови к ногам.

Хотя это происходит только после того, как уровень холестерина прогрессирует, существуют видимые признаки, привлекающие внимание к основной причине.

NHS отмечает, что обе ноги часто поражаются одновременно, но боль может усиливаться только в одной конечности.

Видимые симптомы ЗПА:

вы падение волос на ногах и ступнях;

л омкие, медленно растущие ногти;

я звы (открытые язвы) на ступнях и голенях, которые не заживают;

и зменение цвета кожи на ногах, например, побледнение или посинение;

б лестящая кожа.

Национальная служба здравоохранения рекомендует обратиться к врачу общей практики, если вы испытываете периодические боли в ногах во время тренировки.

Поскольку высокий уровень холестерина часто протекает бессимптомно, одна из лучших вещей, которую вы можете сделать, это проверить уровень холестерина, особенно если у вас уже были соответствующие состояния или у вас в семье кто-то страдает от сердечно-сосудистых заболеваний.

Анализ крови остается самым надежным способом узнать ваш уровень холестерина, рекомендуют медики.

Источник: Express