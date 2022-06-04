Заедание стресса – это механизм преодоления, независимо от того, имеете ли вы дело с мировыми событиями, работой, домашними обязанностями или другими стрессовыми факторами.

Во время войны у некоторых людей проблема заедания стресса могла только ухудшиться, поэтому возникают сложности с принятием своего тела.

Психолог-сексолог, член European Society for Sexual Medicine, Ассоциации психологов Украины Маргарита Шавловская рассказала, как принять свое тело во время заедания стресса.

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Прежде всего следует признать, что эта копинг-стратегия помогла вам выжить. Поблагодарите себя за то, что нашли способ среагировать на аномальные события.

– Если у вас до войны было диагностировано РХП (расстройство пищевого поведения), оно может обостриться. Обратитесь, пожалуйста, за помощью к специалисту, – говорит специалист.

Если до войны отношения с пищей были стабильны, нужно определить причину переедания. Чтобы простить себя, важно понять, почему вы так поступали. И выбрать новую стратегию.

Избавиться от эмоций или получить их

Все слышали, что потребление некоторых пищевых продуктов стимулирует выработку гормона удовольствия – эндорфина. В трудные моменты хочется забыться и переключить внимание на что-нибудь знакомое.

Попытайтесь определить, какая именно эмоция запускает цикл переедания. Часто после употребления “запретной” пищи возникает чувство вины. Старайтесь отслеживать его и прощать себя.

Вернуть себе чувство контроля

В ситуации нестабильности и неопределенности важно иметь нечто привычное и стабильное. Иногда этим островком безопасности может стать приготовление или еда. Мы можем пытаться контролировать тело, чтобы чувствовать себя в безопасности.

Попытайтесь выбирать более конструктивные способы вернуть контроль. К примеру, дыхательные упражнения, физическая нагрузка или планы на день.

Наказать себя

Бессилие, невозможность что-то изменить, ощущение того, что ты делаешь недостаточно, могут провоцировать чувство вины и ненависти к себе. Также агрессия, которая направлена ​​на врага и которую вы себе не разрешаете, может проявляться в виде аутоагрессии. Если вы в безопасности, можете чувствовать вину уцелевшего. Тогда переедание может стать попыткой наказать себя.

Напоминайте о том, что война началась не из-за вас и вы не отвечаете за действия оккупантов.

Избежать межличностных проблем

Так же как и до войны, лишний вес может иметь вторичную выгоду. К примеру, вы боитесь строить отношения или не хотите интимной близости с мужчиной. Тогда несбалансированное питание может быть вашим способом избежать тревоги.

Подумайте, как лишний вес помогает вам. Могли бы вы удовлетворить эти потребности по-другому?

Как ваши родители реагировали на внешность, также влияет на способность принимать себя.

— Критиковали ли вас, сравнивали ли с другими, обесценивали ваши попытки выглядеть хорошо? Вспомните убеждения, которые вам говорили в детстве о вашем теле. Оцените, действительно ли они вам нужны во взрослой жизни или вы живете по привычному сценарию? – советует психолог.

Принимать своё тело может быть нелегко. Ощутить свою ценность, вне зависимости от внешности, может быть легче в отношениях. Когда есть кто-нибудь, кто не оценивает вас, а принимает.

Попытайтесь посмотреть на себя глазами человека, который вас очень любит. Что бы она сказала вам о вашем теле? Чтобы вы сами сказали лучшей подруге, которая обратилась бы к вам с просьбой помочь принять свое тело?

Источник: Психологическая поддержка