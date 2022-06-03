За 100 дней полномасштабной войны в Украине большинство людей адаптировались к условиям новой реальности, но некоторые все еще находятся в состоянии неопределенности, апатии и нежелания вообще что-то делать.

Психолог Галина Волошина рассказала, как принять новую реальность, если до сих пор не удается.

– Ожидание опасности ужасает нас больше, чем сама опасность, когда она совсем рядом. И это нормально, любое состояние сейчас является нормой в сложившихся обстоятельствах, — отметила она.

По словам специалиста, чтобы ускорить свое возвращение к довоенной жизни или хотя бы приблизиться к нему, необходимо следовать ряду советов, среди которых есть планирование своего дня, недели.

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— Ведь это дисциплина, и таким способом мы можем вернуть тот же контроль над своей жизнью, которую большинство потеряли, — говорит она.

Волошина советует попробовать метод Помидоро – это эффективный способ управления своим временем, который разработал Франческо Чиролли в 80-х годах. Все, что вам нужно — это таймер. Основной смысл состоит в том, чтобы разбить определенную задачу на промежутки времени по 25 мин.

Как это нужно делать поэтапно:

сформулируйте задачу, которую нужно выполнить;

установите таймер на 25 мин;

работайте, пока таймер не прозвенит (запишите это значком x);

сделайте короткий перерыв (от 3 до 5 мин);

каждые четыре таймера делайте длинный перерыв (15-30 мин).

Чтобы этот метод работал эффективно, обратите внимание на следующие лайфхаки:

составляйте график своих дел;

не отвлекайтесь, когда выполняете свою задачу в течение 25 мин (по методу);

не разрывайтесь, не нужно совмещать сразу несколько задач;

то, что считаете сверхтрудным, делайте в первую очередь.

Источник: Психологическая поддержка