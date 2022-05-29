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Психология

Каким образом можно выразить свои эмоции: лучшие способы

29 мая 2022, 19:46
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
мистецтво
Источник: Depositphotos

Самовыражение является отличным способом идентифицировать эмоции и работать с ними. Предлагаем список практик, которые помогут выразить и испытать определенные эмоции.

Искусство

С помощью изобразительного искусства можно выразить то, о чем не можем, или не желая говорить. Или когда недостает слов. Существует много разных способов использовать искусство для самовыражения. Например:

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Коллаж: с помощью вырезок из журналов можно создать настроение. Выбирайте иллюстрации, которые отзываются вам и изображают ваши чувства. Наклейте их на бумагу или открытку. Так создается настроение-коллаж.

Нарисуйте дерево: выберите дерево, которым вы себя представляете. Представьте себя этим деревом: высоким, вечнозеленым или цветущим.

Мандала – это индуистские и буддийские символы Вселенной, изображаемые в форме круга. Их часто используются в медитации. Раскраска мандалы помогает расслабиться, а цвета, которые вы выбираете, выражают ваши чувства. Готовые шаблоны можно найти в Интернете, а можно нарисовать свои.

Дневник

Ведение дневника – отличный способ разобраться со своими чувствами, проблемами или определить цели. Не нужно писать каждый день. Главное, писать тогда, когда хотите. Писать можно в любое время суток, сколько угодно. Можно использовать яркие маркеры, чтобы выделить важные моменты.

Креативное письмо

Креативное письмо – самый мощный способ выразить свои эмоции. Напишите рассказ, пьесу или стих. Таким образом, вы создаете свой художественный мир. Написанное не обязательно кому показывать, отдавать в печать. Его можно даже уничтожить. Главное, выделять время для творчества.

Трекер настроения

Фиксирование настроения может помочь вам определить закономерности и отслеживать изменения. Есть разные способы для этого:

  • Давайте оценку своим чувствам по шкале от 1 до 10 и записывайте это каждый день.
  • Раскрасьте отрезок круга или один квадрат в тетради в клетку. Выбирайте цвет, отражающий ваши чувства.
  • Заполняйте круг/клеточку в течение месяца, и у вас будет визуальное представление о своих чувствах за это время.
  • Используйте приложения. Доступно множество программ для отслеживания настроений. Но некоторые могут быть платными.

Напишите письмо себе

Письмо не нужно посылать, пишите для себя.

Вы можете написать письмо себе в прошлом или в будущем, можете писать любимому человеку, а можете обратиться к тому, кто сделал вам больно.

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В письме можно выразить то, что вы хотите, но никогда бы не сказали лично вслух. Иногда мы чувствуем, что нам нужно что-то сказать кому-то, но не всегда нужно, чтобы это услышали.

Письмо можно сохранить, или уничтожить – по вашему усмотрению.

Источник: Психологическая поддержка

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