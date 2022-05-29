Самовыражение является отличным способом идентифицировать эмоции и работать с ними. Предлагаем список практик, которые помогут выразить и испытать определенные эмоции.

Искусство

С помощью изобразительного искусства можно выразить то, о чем не можем, или не желая говорить. Или когда недостает слов. Существует много разных способов использовать искусство для самовыражения. Например:

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Коллаж: с помощью вырезок из журналов можно создать настроение. Выбирайте иллюстрации, которые отзываются вам и изображают ваши чувства. Наклейте их на бумагу или открытку. Так создается настроение-коллаж.

Нарисуйте дерево: выберите дерево, которым вы себя представляете. Представьте себя этим деревом: высоким, вечнозеленым или цветущим.

Мандала – это индуистские и буддийские символы Вселенной, изображаемые в форме круга. Их часто используются в медитации. Раскраска мандалы помогает расслабиться, а цвета, которые вы выбираете, выражают ваши чувства. Готовые шаблоны можно найти в Интернете, а можно нарисовать свои.

Дневник

Ведение дневника – отличный способ разобраться со своими чувствами, проблемами или определить цели. Не нужно писать каждый день. Главное, писать тогда, когда хотите. Писать можно в любое время суток, сколько угодно. Можно использовать яркие маркеры, чтобы выделить важные моменты.

Креативное письмо

Креативное письмо – самый мощный способ выразить свои эмоции. Напишите рассказ, пьесу или стих. Таким образом, вы создаете свой художественный мир. Написанное не обязательно кому показывать, отдавать в печать. Его можно даже уничтожить. Главное, выделять время для творчества.

Трекер настроения

Фиксирование настроения может помочь вам определить закономерности и отслеживать изменения. Есть разные способы для этого:

Давайте оценку своим чувствам по шкале от 1 до 10 и записывайте это каждый день.

Раскрасьте отрезок круга или один квадрат в тетради в клетку. Выбирайте цвет, отражающий ваши чувства.

Заполняйте круг/клеточку в течение месяца, и у вас будет визуальное представление о своих чувствах за это время.

Используйте приложения. Доступно множество программ для отслеживания настроений. Но некоторые могут быть платными.

Напишите письмо себе

Письмо не нужно посылать, пишите для себя.

Вы можете написать письмо себе в прошлом или в будущем, можете писать любимому человеку, а можете обратиться к тому, кто сделал вам больно.

В письме можно выразить то, что вы хотите, но никогда бы не сказали лично вслух. Иногда мы чувствуем, что нам нужно что-то сказать кому-то, но не всегда нужно, чтобы это услышали.

Письмо можно сохранить, или уничтожить – по вашему усмотрению.

Источник: Психологическая поддержка