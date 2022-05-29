Самовыражение является отличным способом идентифицировать эмоции и работать с ними. Предлагаем список практик, которые помогут выразить и испытать определенные эмоции.
Искусство
С помощью изобразительного искусства можно выразить то, о чем не можем, или не желая говорить. Или когда недостает слов. Существует много разных способов использовать искусство для самовыражения. Например:
Коллаж: с помощью вырезок из журналов можно создать настроение. Выбирайте иллюстрации, которые отзываются вам и изображают ваши чувства. Наклейте их на бумагу или открытку. Так создается настроение-коллаж.
Нарисуйте дерево: выберите дерево, которым вы себя представляете. Представьте себя этим деревом: высоким, вечнозеленым или цветущим.
Мандала – это индуистские и буддийские символы Вселенной, изображаемые в форме круга. Их часто используются в медитации. Раскраска мандалы помогает расслабиться, а цвета, которые вы выбираете, выражают ваши чувства. Готовые шаблоны можно найти в Интернете, а можно нарисовать свои.
Дневник
Ведение дневника – отличный способ разобраться со своими чувствами, проблемами или определить цели. Не нужно писать каждый день. Главное, писать тогда, когда хотите. Писать можно в любое время суток, сколько угодно. Можно использовать яркие маркеры, чтобы выделить важные моменты.
Креативное письмо
Креативное письмо – самый мощный способ выразить свои эмоции. Напишите рассказ, пьесу или стих. Таким образом, вы создаете свой художественный мир. Написанное не обязательно кому показывать, отдавать в печать. Его можно даже уничтожить. Главное, выделять время для творчества.
Трекер настроения
Фиксирование настроения может помочь вам определить закономерности и отслеживать изменения. Есть разные способы для этого:
- Давайте оценку своим чувствам по шкале от 1 до 10 и записывайте это каждый день.
- Раскрасьте отрезок круга или один квадрат в тетради в клетку. Выбирайте цвет, отражающий ваши чувства.
- Заполняйте круг/клеточку в течение месяца, и у вас будет визуальное представление о своих чувствах за это время.
- Используйте приложения. Доступно множество программ для отслеживания настроений. Но некоторые могут быть платными.
Напишите письмо себе
Письмо не нужно посылать, пишите для себя.
Вы можете написать письмо себе в прошлом или в будущем, можете писать любимому человеку, а можете обратиться к тому, кто сделал вам больно.
В письме можно выразить то, что вы хотите, но никогда бы не сказали лично вслух. Иногда мы чувствуем, что нам нужно что-то сказать кому-то, но не всегда нужно, чтобы это услышали.
Письмо можно сохранить, или уничтожить – по вашему усмотрению.
Источник: Психологическая поддержка