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Как помочь ребенку в случае нервных тиков: способы уберечь детскую психику во время войны

29 мая 2022, 11:45
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
діти

Минздрав Украины опубликовал информацию о видах и причинах тиковых расстройств, а также рекомендации, как помочь ребенку в случае нервных тиков и что делать для минимизации и сохранения детской психики во время стресса.

— Из-за войны украинцы переживают значительную психологическую нагрузку. Этот сложный период отражается на жизни каждого, особенно на детях, ведь их нервная система еще не сформирована окончательно, — говорится в сообщении.

Отмечается, что одно из самых частых проявлений неврологических нарушений, которое проявляется у детей в виде резких, неконтролируемых движений или звуков, это тики.

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Виды тиковых расстройств:

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  • транзиторное (или проходящее) тиковое расстройство. Может проявляться моторными или голосовыми тиками с полным исчезновением симптомов заболевания на протяжении года;
  • хроническое моторное тиковое расстройство. Проявляется без вокального компонента, обычно длится больше года;
  • синдром Туретта. Физические и звуковые тики возникают одновременно. У мальчиков встречается в 10 раз чаще, чем у девочек.

Причины тиковых расстройств:

  • психоэмоциональное возбуждение. Появление тика может спровоцировать как острая психоэмоциональная травма, так и длительный неблагополучный психологический климат в семье;
  • тик первого сентября. Приблизительно у 10% детей нервный тик дебютирует в первые дни посещения школы;
  • нарушение питания. Недостаток кальция и магния в организме может вызвать судорожную активность мышц, в частности, тики;
  • нарушение режима и плохие привычки. Переутомление, хроническое недосыпание, длительный просмотр видео, чтение книг при плохом освещении могут привести к нервным тикам;
  • последние исследования указывают на то, что нервный тик передается по аутосомно-доминантному типу наследования.

Как помочь ребенку в случае нервных тиков:

  • отвлечение. Очень эффективный способ временно убрать нервный тик – найти ребенку интересное занятие;
  • быстрое устранение нервного тика век. Умеренно нажимать пальцем в области надбровной дуги и удерживать на протяжении 10 сек. С такой же силой надавить на протяжении 10 сек. В области внутреннего и внешнего угла глаза. Потом сильно зажмурить глаза на 3-5 сек., максимальная напрягая веки. Эту последовательность действий повторить три раза с интервалом в минуту;
  • психологическая коррекция – действенный метод терапии в случае простых моторных тиков;
  • если тики влияют на учебу, действенным способом может стать соединение когнитивной поведенческой терапии (КПТ) и медикаментозного лечения;
  • медикаментозное лечение тиков следует начинать только при условии, что все предыдущие методы не дали ни единого позитивного результата. Препараты назначает детский врач-невролог или детский врач-психиатр.

Как минимизировать стресс для ребенка:

  • детей до 10 лет лучше не допускать к просмотру новостей;
  • не обсуждать негативные новости рядом со своими детьми;
  • создавать игровые моменты: дети очень хорошо привлекаются к играм, даже при условии, что звучит сирена и нужно бежать в укрытие;
  • попробуйте занять мозг ребенка чем-то продуктивным. В укрытии можно читать книгу, рассказывать спокойные и поучительные сказки, говорить о будущем.

Источник
Минздрав
Теги
Війна в Україні, Советы психолога, психічні розлади
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