Минздрав Украины опубликовал информацию о видах и причинах тиковых расстройств, а также рекомендации, как помочь ребенку в случае нервных тиков и что делать для минимизации и сохранения детской психики во время стресса.

— Из-за войны украинцы переживают значительную психологическую нагрузку. Этот сложный период отражается на жизни каждого, особенно на детях, ведь их нервная система еще не сформирована окончательно, — говорится в сообщении.

Отмечается, что одно из самых частых проявлений неврологических нарушений, которое проявляется у детей в виде резких, неконтролируемых движений или звуков, это тики.

Виды тиковых расстройств:

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транзиторное (или проходящее) тиковое расстройство. Может проявляться моторными или голосовыми тиками с полным исчезновением симптомов заболевания на протяжении года;

хроническое моторное тиковое расстройство. Проявляется без вокального компонента, обычно длится больше года;

синдром Туретта. Физические и звуковые тики возникают одновременно. У мальчиков встречается в 10 раз чаще, чем у девочек.

Причины тиковых расстройств:

психоэмоциональное возбуждение. Появление тика может спровоцировать как острая психоэмоциональная травма, так и длительный неблагополучный психологический климат в семье;

тик первого сентября. Приблизительно у 10% детей нервный тик дебютирует в первые дни посещения школы;

нарушение питания. Недостаток кальция и магния в организме может вызвать судорожную активность мышц, в частности, тики;

нарушение режима и плохие привычки. Переутомление, хроническое недосыпание, длительный просмотр видео, чтение книг при плохом освещении могут привести к нервным тикам;

последние исследования указывают на то, что нервный тик передается по аутосомно-доминантному типу наследования.

Как помочь ребенку в случае нервных тиков:

отвлечение. Очень эффективный способ временно убрать нервный тик – найти ребенку интересное занятие;

быстрое устранение нервного тика век. Умеренно нажимать пальцем в области надбровной дуги и удерживать на протяжении 10 сек. С такой же силой надавить на протяжении 10 сек. В области внутреннего и внешнего угла глаза. Потом сильно зажмурить глаза на 3-5 сек., максимальная напрягая веки. Эту последовательность действий повторить три раза с интервалом в минуту;

психологическая коррекция – действенный метод терапии в случае простых моторных тиков;

если тики влияют на учебу, действенным способом может стать соединение когнитивной поведенческой терапии (КПТ) и медикаментозного лечения;

медикаментозное лечение тиков следует начинать только при условии, что все предыдущие методы не дали ни единого позитивного результата. Препараты назначает детский врач-невролог или детский врач-психиатр.

Как минимизировать стресс для ребенка: