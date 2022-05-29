МОЗ України опублікувало інформацію про види і причини тикових розладів, а також рекомендації щодо допомоги дитині в разі нервових тиків, мінімізації та збереження дитячої психіки під час стресу.

– Через війну українці переживають значне психологічне навантаження. Цей складний період відбивається на житті кожного, особливо на дітях, адже їхня нервова система ще не сформована остаточно, – йдеться в повідомленні.

Відзначається, що одне з найчастіших проявів неврологічних порушень, яке проявляється у дітей у вигляді різких, неконтрольованих рухів або звуків, це тики.

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Види тикових розладів:

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транзиторний (або минущий) тиковий розлад. Може проявлятися моторними або голосовими тиками з повним зникненням симптомів захворювання протягом року;

хронічний моторний тиковий розлад. Виявляється без вокального компонента, зазвичай триває більше року;

синдром Туретта. Фізичні та звукові тики виникають одночасно. У хлопчиків зустрічається в 10 разів частіше, ніж у дівчаток.

Причини тикових розладів:

психоемоційне збудження. Появу тика може спровокувати як гостра психоемоційна травма, так і тривалий несприятливий психологічний клімат в сім’ї;

тік першого вересня. Приблизно у 10% дітей нервовий тик дебютує в перші дні відвідування школи;

порушення харчування. Недостатність кальцію та магнію в організмі може викликати судомну активність м’язів, зокрема, тики;

порушення режиму і погані звички. Перевтома, хронічне недосипання, тривалий перегляд відео, читання книг при поганому освітленні можуть привести до нервових тиків;

останні дослідження вказують на те, що нервовий тик передається по аутосомно-домінантному типу успадкування.

Як допомогти дитині в разі нервових тиків:

відволікання. Дуже ефективний спосіб тимчасово прибрати нервовий тик – знайти дитині цікаве заняття;

швидке усунення нервового тику століття. Помірно натискати пальцем в області надбрівної дуги і утримувати протягом 10 сек. З такою ж силою натиснути протягом 10 сек. в області внутрішнього і зовнішнього кута ока. Потім сильно заплющити очі на 3-5 сек., максимальна напружуючи повіки. Цю послідовність дій повторити три рази з інтервалом в хвилину;

психологічна корекція – дієвий метод терапії в разі простих моторних тиків;

якщо тики впливають на навчання, дієвим способом може стати з’єднання когнітивної поведінкової терапії (КПТ) та медикаментозного лікування;

медикаментозне лікування тиків слід починати тільки за умови, що всі попередні методи не дали жодного позитивного результату. Препарати призначає дитячий лікар-невролог або дитячий лікар-психіатр.

Як мінімізувати стрес для дитини: