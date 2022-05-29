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Як допомогти дитині в разі нервових тиків: способи вберегти дитячу психіку під час війни

29 Травня 2022, 11:45
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
діти

МОЗ України опублікувало інформацію про види і причини тикових розладів, а також рекомендації щодо допомоги дитині в разі нервових тиків,   мінімізації та збереження дитячої психіки під час стресу.

– Через війну українці переживають значне психологічне навантаження. Цей складний період відбивається на житті кожного, особливо на дітях, адже їхня нервова система ще не сформована остаточно, – йдеться в повідомленні.

Відзначається, що одне з найчастіших проявів неврологічних порушень, яке проявляється у дітей у вигляді різких, неконтрольованих рухів або звуків, це тики.

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Види тикових розладів:

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  • транзиторний (або минущий) тиковий розлад. Може проявлятися моторними або голосовими тиками з повним зникненням симптомів захворювання протягом року;
  • хронічний моторний тиковий розлад. Виявляється без вокального компонента, зазвичай триває більше року;
  • синдром Туретта. Фізичні та звукові тики виникають одночасно. У хлопчиків зустрічається в 10 разів частіше, ніж у дівчаток.

Причини тикових розладів:

  • психоемоційне збудження. Появу тика може спровокувати як гостра психоемоційна травма, так і тривалий несприятливий психологічний клімат в сім’ї;
  • тік першого вересня. Приблизно у 10% дітей нервовий тик дебютує в перші дні відвідування школи;
  • порушення харчування. Недостатність кальцію та магнію в організмі може викликати судомну активність м’язів, зокрема, тики;
  • порушення режиму і погані звички. Перевтома, хронічне недосипання, тривалий перегляд відео, читання книг при поганому освітленні можуть привести до нервових тиків;
  • останні дослідження вказують на те, що нервовий тик передається по аутосомно-домінантному типу успадкування.

Як допомогти дитині в разі нервових тиків:

  • відволікання. Дуже ефективний спосіб тимчасово прибрати нервовий тик – знайти дитині цікаве заняття;
  • швидке усунення нервового тику століття. Помірно натискати пальцем в області надбрівної дуги і утримувати протягом 10 сек. З такою ж силою натиснути протягом 10 сек. в області внутрішнього і зовнішнього кута ока. Потім сильно заплющити очі на 3-5 сек., максимальна напружуючи повіки. Цю послідовність дій повторити три рази з інтервалом в хвилину;
  • психологічна корекція – дієвий метод терапії в разі простих моторних тиків;
  • якщо тики впливають на навчання, дієвим способом може стати з’єднання когнітивної поведінкової терапії (КПТ) та медикаментозного лікування;
  • медикаментозне лікування тиків слід починати тільки за умови, що всі попередні методи не дали жодного позитивного результату. Препарати призначає дитячий лікар-невролог або дитячий лікар-психіатр.

Як мінімізувати стрес для дитини:

  • дітей до 10 років краще не допускати до перегляду новин;
  • не обговорювати негативні новини поруч зі своїми дітьми;
  • створювати ігрові моменти: діти дуже добре залучаються до ігор, навіть за умови, що звучить сирена і потрібно бігти в укриття;
  • спробуйте зайняти мозок дитини чимось продуктивним. В укритті можна читати книгу, розповідати спокійні і повчальні казки, говорити про майбутнє.

Джерело
МОЗ
Теги
Війна в Україні, Поради психолога, психічні розлади
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