Через війну в Україні, втрату близьких, переїзди діти можуть потерпати від стресу. Водночас дорослі не завжди можуть зрозуміти, що діти перебувати саме у такому стані.
Як діти різного віку реагують на стрес та як їм допомогти?
- Від народження до 3 років
Малюки можуть бути дратівливими, агресивними, плакати, лякатися незрозумілих звуків, криків, різких рухів.
У такому віці вони потребують тактильного контакту, саме так можна їм допомогти.
- Діти 4-6 років
Вони можуть відчувати безпорадність та безсилля, боятися розлуки з рідними, відмовлятися розуміти ситуацію, занурюватися в себе.
Їм треба гарантувати безпеку.
- Школярі 7-10 років
Такі діти можуть потерпати від відчуття провини, неспроможності щось змінити. Також вони можуть проявляти злість.
Батькам треба обговорювати з дитиною події та гарантувати їй безпеку.
- Діти 11-13 років
Дратівливість, страх, депресія, агресія – спектр можливий реакцій.
З дітьми такого віку батькам можна відкрито говорити про свої переживання та допомагати їм відтворювати соціальні зв’язки.
- Підлітки 14-18 років
Може фіксуватися небезпечна поведінка, суїцидальні думки, реакції, що нагадують поведінку дорослих.
З підлітком варто ділитися досвідом, розмовляти, допомагати знизити емоційне напруження.
Батьки мають розуміти, що самопочуття дитини багато у чому залежить від їхнього стану. Тому першочергово треба дбати про власне психічне та емоційне здоров’я.
Джерело: Олена Зеленська