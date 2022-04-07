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Психологія

Як діти різного віку реагують на стрес та як їм допомогти

7 Квітня 2022, 11:07
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
дитина
Джерело: Pixabay

Через війну в Україні, втрату близьких, переїзди діти можуть потерпати від стресу. Водночас дорослі не завжди можуть зрозуміти, що діти перебувати саме у такому стані.

Як діти різного віку реагують на стрес та як їм допомогти?

  • Від народження до 3 років

Малюки можуть бути дратівливими, агресивними, плакати, лякатися незрозумілих звуків, криків, різких рухів.

У такому віці вони потребують тактильного контакту, саме так можна їм допомогти.

  • Діти 4-6 років

Вони можуть відчувати безпорадність та безсилля, боятися розлуки з рідними, відмовлятися розуміти ситуацію, занурюватися в себе.

Їм треба гарантувати безпеку.

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  • Школярі 7-10 років

Такі діти можуть потерпати від відчуття провини, неспроможності щось змінити. Також вони можуть проявляти злість.

Батькам треба обговорювати з дитиною події та гарантувати їй безпеку.

  • Діти 11-13 років

Дратівливість, страх, депресія, агресія – спектр можливий реакцій.

З дітьми такого віку батькам можна відкрито говорити про свої переживання та допомагати їм відтворювати соціальні зв’язки.

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  • Підлітки 14-18 років

Може фіксуватися небезпечна поведінка, суїцидальні думки, реакції, що нагадують поведінку дорослих.

З підлітком варто ділитися досвідом, розмовляти, допомагати знизити емоційне напруження.

Батьки мають розуміти, що самопочуття дитини багато у чому залежить від їхнього стану. Тому першочергово треба дбати про власне психічне та емоційне здоров’я.

Джерело: Олена Зеленська

Теги
Поради , Стрес
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