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Дитина пережила травму: що робити батькам і коли звертатися до психолога

1 Квітня 2022, 13:00
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
ребенок испуг
Джерело: Depositphotos

Діти можуть по-різному реагувати на війну в Україні, і будь-яка зміна поведінки є нормальною реакцією на ненормальні події. З часом у них може сформуватися посттравматичний стресовий розлад.

Якщо симптоми тривають понад місяць, фахівці радять негайно звернутися до психолога. Проте на перших етапах можна допомогти дитині самостійно.

Дії батьків чи дорослих у перші дні та тижні після пережитої трагедії:

  • забезпечити дитину продуктами харчуванням та безпечним місцем для перебування, сну;
  • якщо це чужі люди, то за можливості зв’язатися з її рідними;
  • продумати, куди звернутися за психологічної підтримкою.

Чого не можна робити:

  • змушувати розповідати про те, що дитина пережила;
  • говорити фрази: “Усе буде добре” та “Принаймні ти вижив(-ла)”;
  • озвучувати свої думки та побажання щодо дій людей у тій ситуації;
  • недооцінювати важливість медичної та психологічної підтримки;
  • давати порожні обіцянки.

Батьки мають пояснити дитині, що вони поряд, люблять її, а також переконати у тому, що все, що трапилося, було не з її вини.

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Треба намагатися забезпечити нормальний режим дня, проте можна робити певні поступки. Про що йдеться:

  • дозволити дітям сумувати або плакати;
  • можна спати з увімкненим світлом, якщо є проблеми зі сном;
  • дати змогу самостійно приймати рішення, вибирати одяг, їжу.

Не рекомендується:

  • очікувати, що діти будуть сміливими;
  • злитися, якщо вони демонструють сильні емоції;
  • гніватися, якщо малюки мочаться в ліжко, смокчуть палець чи не можуть заснути.

Ознаки, які вказують на те, що дитину треба терміново показати лікареві:

  • часті спогади про пережиту подію;
  • підвищене серцебиття та пітливість;
  • вона почала легко лякатися;
  • емоційне заціпеніння;
  • постійно перебуває у пригніченому стані.
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Дорослі мають пам’ятати, що реакція дітей на травму багато у чому залежить від їхньої поведінки. Тому вони самі мають залишатися сильними та бути прикладом для меншого покоління.

Джерело: Психологічна підтримка

Теги
Війна в Україні , Поради психолога , Психологія
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