Діти можуть по-різному реагувати на війну в Україні, і будь-яка зміна поведінки є нормальною реакцією на ненормальні події. З часом у них може сформуватися посттравматичний стресовий розлад.

Якщо симптоми тривають понад місяць, фахівці радять негайно звернутися до психолога. Проте на перших етапах можна допомогти дитині самостійно.

Дії батьків чи дорослих у перші дні та тижні після пережитої трагедії:

забезпечити дитину продуктами харчуванням та безпечним місцем для перебування, сну;

якщо це чужі люди, то за можливості зв’язатися з її рідними;

продумати, куди звернутися за психологічної підтримкою.

Чого не можна робити:

змушувати розповідати про те, що дитина пережила;

говорити фрази: “Усе буде добре” та “Принаймні ти вижив(-ла)”;

озвучувати свої думки та побажання щодо дій людей у тій ситуації;

недооцінювати важливість медичної та психологічної підтримки;

давати порожні обіцянки.

Батьки мають пояснити дитині, що вони поряд, люблять її, а також переконати у тому, що все, що трапилося, було не з її вини.

Треба намагатися забезпечити нормальний режим дня, проте можна робити певні поступки. Про що йдеться:

дозволити дітям сумувати або плакати;

можна спати з увімкненим світлом, якщо є проблеми зі сном;

дати змогу самостійно приймати рішення, вибирати одяг, їжу.

Не рекомендується:

очікувати, що діти будуть сміливими;

злитися, якщо вони демонструють сильні емоції;

гніватися, якщо малюки мочаться в ліжко, смокчуть палець чи не можуть заснути.

Ознаки, які вказують на те, що дитину треба терміново показати лікареві:

часті спогади про пережиту подію;

підвищене серцебиття та пітливість;

вона почала легко лякатися;

емоційне заціпеніння;

постійно перебуває у пригніченому стані.

Дорослі мають пам’ятати, що реакція дітей на травму багато у чому залежить від їхньої поведінки. Тому вони самі мають залишатися сильними та бути прикладом для меншого покоління.

Джерело: Психологічна підтримка