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Ребенок пережил травму: что делать родителям и когда обращаться к психологу

1 апреля 2022, 13:00
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
ребенок испуг
Источник: Depositphotos

Дети могут по-разному реагировать на войну в Украине, и любое изменение поведения является нормальной реакцией на ненормальные события. Со временем у них может сформироваться посттравматическое стрессовое расстройство.

Если симптомы длятся более месяца, специалисты советуют немедленно обратиться к психологу. Однако на первых этапах можно помочь ребенку самостоятельно.

Действия родителей или взрослых в первые дни и недели после пережитой трагедии:

  • обеспечить ребенка продуктами питания и безопасным местом для нахождения, сна;
  • если это чужие люди, то по возможности связаться с родными;
  • продумать, куда обратиться за психологической поддержкой.

Чего нельзя делать:

  • заставлять рассказывать о том, что ребенок пережил;
  • говорить фразы: “Все будет хорошо” и “По крайней мере ты выжил(-а)”;
  • озвучивать свои мысли и пожелания по поводу действий людей в той ситуации;
  • недооценивать важность медицинской и психологической поддержки;
  • давать пустые обещания.

Родители должны объяснить ребенку, что они рядом, любят его, а также убедить в том, что все, что случилось, было не по его вине.

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Надо стараться обеспечить нормальный режим дня, но можно делать определенные уступки. О чем идет речь:

  • разрешить детям скучать или плакать;
  • можно спать с включенным светом, если есть проблемы со сном;
  • дать возможность самостоятельно принимать решения, выбирать одежду, еду.

Не рекомендуется:

  • ожидать, что дети будут смелыми;
  • злиться, если они демонстрируют сильные эмоции;
  • сердиться, если малыши мочатся в постель, сосут палец или не могут заснуть.

Признаки, указывающие на то, что ребенка нужно срочно показать врачу:

  • частые воспоминания о пережитом событии;
  • повышенное сердцебиение и потливость;
  • он стал легко пугаться;
  • эмоциональное оцепенение;
  • постоянно находится в угнетенном состоянии.
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Взрослые должны понимать, что реакция детей на травму во многом зависит от их поведения. Поэтому они должны оставаться сильными и быть примером для младшего поколения.

Источник: Психологическая поддержка

Теги
Війна в Україні , Советы психолога , Психология
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