Дети могут по-разному реагировать на войну в Украине, и любое изменение поведения является нормальной реакцией на ненормальные события. Со временем у них может сформироваться посттравматическое стрессовое расстройство.
Если симптомы длятся более месяца, специалисты советуют немедленно обратиться к психологу. Однако на первых этапах можно помочь ребенку самостоятельно.
Действия родителей или взрослых в первые дни и недели после пережитой трагедии:
- обеспечить ребенка продуктами питания и безопасным местом для нахождения, сна;
- если это чужие люди, то по возможности связаться с родными;
- продумать, куда обратиться за психологической поддержкой.
Чего нельзя делать:
- заставлять рассказывать о том, что ребенок пережил;
- говорить фразы: “Все будет хорошо” и “По крайней мере ты выжил(-а)”;
- озвучивать свои мысли и пожелания по поводу действий людей в той ситуации;
- недооценивать важность медицинской и психологической поддержки;
- давать пустые обещания.
Родители должны объяснить ребенку, что они рядом, любят его, а также убедить в том, что все, что случилось, было не по его вине.
Надо стараться обеспечить нормальный режим дня, но можно делать определенные уступки. О чем идет речь:
- разрешить детям скучать или плакать;
- можно спать с включенным светом, если есть проблемы со сном;
- дать возможность самостоятельно принимать решения, выбирать одежду, еду.
Не рекомендуется:
- ожидать, что дети будут смелыми;
- злиться, если они демонстрируют сильные эмоции;
- сердиться, если малыши мочатся в постель, сосут палец или не могут заснуть.
Признаки, указывающие на то, что ребенка нужно срочно показать врачу:
- частые воспоминания о пережитом событии;
- повышенное сердцебиение и потливость;
- он стал легко пугаться;
- эмоциональное оцепенение;
- постоянно находится в угнетенном состоянии.
Взрослые должны понимать, что реакция детей на травму во многом зависит от их поведения. Поэтому они должны оставаться сильными и быть примером для младшего поколения.
Источник: Психологическая поддержка