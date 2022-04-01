Дети могут по-разному реагировать на войну в Украине, и любое изменение поведения является нормальной реакцией на ненормальные события. Со временем у них может сформироваться посттравматическое стрессовое расстройство.

Если симптомы длятся более месяца, специалисты советуют немедленно обратиться к психологу. Однако на первых этапах можно помочь ребенку самостоятельно.

Действия родителей или взрослых в первые дни и недели после пережитой трагедии:

обеспечить ребенка продуктами питания и безопасным местом для нахождения, сна;

если это чужие люди, то по возможности связаться с родными;

продумать, куда обратиться за психологической поддержкой.

Чего нельзя делать:

заставлять рассказывать о том, что ребенок пережил;

говорить фразы: “Все будет хорошо” и “По крайней мере ты выжил(-а)”;

озвучивать свои мысли и пожелания по поводу действий людей в той ситуации;

недооценивать важность медицинской и психологической поддержки;

давать пустые обещания.

Родители должны объяснить ребенку, что они рядом, любят его, а также убедить в том, что все, что случилось, было не по его вине.

Надо стараться обеспечить нормальный режим дня, но можно делать определенные уступки. О чем идет речь:

разрешить детям скучать или плакать;

можно спать с включенным светом, если есть проблемы со сном;

дать возможность самостоятельно принимать решения, выбирать одежду, еду.

Не рекомендуется:

ожидать, что дети будут смелыми;

злиться, если они демонстрируют сильные эмоции;

сердиться, если малыши мочатся в постель, сосут палец или не могут заснуть.

Признаки, указывающие на то, что ребенка нужно срочно показать врачу:

частые воспоминания о пережитом событии;

повышенное сердцебиение и потливость;

он стал легко пугаться;

эмоциональное оцепенение;

постоянно находится в угнетенном состоянии.

Взрослые должны понимать, что реакция детей на травму во многом зависит от их поведения. Поэтому они должны оставаться сильными и быть примером для младшего поколения.

Источник: Психологическая поддержка