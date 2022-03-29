Война, к сожалению, продолжается, но школы медленно возвращаются к дистанционному обучению. Многие украинские учителя сейчас проводят уроки не формально, а так, чтобы отвлечь детей от ужасных событий.

– Именно сейчас наша задача – помочь детям вернуть, создать хоть небольшое пространство безопасности. Многие из них до сих пор находятся в состоянии шока. Мы не можем предположить, что станет триггером для травматических реакций, поэтому наши внимательность, эмпатия, чувство такта и ощущение опоры очень важны, — говорит детский психолог Светлана Ройз.

Она дает учителям советы, как создать для детей безопасное пространство и сохранить свои силы, чтобы их хватило на все.

1. Беспокойтесь о себе и старайтесь сэкономить ресурс. У вас должны быть силы выдерживать взгляд ребенка, наполненный болью, отвечать на его вопросы, выдержать реакцию, чтобы ослабить его беспокойство.

Задача взрослого, учителя – создать безопасное пространство, в котором ребенок почувствовал, что вы рядом с ним. Речь идет о пространстве с четко структурированными правилами и границами контакта.

2. Если у вас нет опыта работы с эмоциональным реагированием на чувства и эмоции, привлекайте к сотрудничеству психолога.

3. Не используйте в играх или занятиях образы самолетов, ракет и т.д. Это может травмировать детей, находившихся под обстрелами и переживших бомбардировку. Лучше опираться на образы дома, радуги, земли, воды.

Даже образ неба для многих из ребятишек – это источник опасности. Помните об этом, планируя занятия с учащимися.

4. Если в работе планируете использовать кубики, помните, что конструкции из них могут разрушаться. А это может напомнить детям о разрушенном доме. Если дети сами выбирают такую ​​игру, это им помогает.

Будьте внимательны к звукам, не используйте громкие, резкие, похожие на сирену.

5. Не предлагайте детям никаких образов военной техники. Это допустимо только тогда, когда они сами хотят это нарисовать, изваять или обсудить.

6. Вместо этого работайте над образами силы и стойкости и чаще просите ребенка нарисовать, изобразить то, что является его силой.

Помните, что мы должны дать детям стабильность в настоящем, отвлекать их и развлекать интересными фактами, увлекательными рассказами. Все беседы с детьми о войне – дополнительное травмирование. Учитывайте это.

7. Для ребенка, который пережил потерю, потерял близких или дом, совершенно недопустимы слова вроде “время лечит”, “во всем есть и хорошая сторона”, “посмотри, какой здесь хороший вариант для тебя”. Эти слова неэтичны и некорректны.

8. Детям важно слышать слова поддержки и понимания того, что они пережили: “То, что ты пережил – ужасная трагедия, это ужасно и так жаль, что тебе пришлось пройти через это. Я восхищаюсь твоими мужеством и силой. Несмотря на такое горе, ты справляешься как настоящий герой. Я хочу тебя обнять и защитить”.

9. Если ребенок начинает говорить, что бы он ни говорил, его нужно слушать, не перебивать. Киваем, поддерживаем и в конце делаем акцент на том, что даже слушать – это очень тяжело. Дальше можно сказать: “Но я вижу, как ты силен и как ты справляешься”.