Родителям, многие из которых из-за войны находятся в состоянии стресса, очень трудно быть внимательными к потребностям ребенка. Но именно поэтому нужно сохранять максимально возможное равновесие, чтобы поддержать и успокоить свое дитя.

Несколько советов для родителей, как поддержать себя:

думайте о будущем, не о прошлом . Мечтайте, планируйте, обсуждайте со значимыми для вас людьми, что вы сделаете самым первым после установления мира. Такие размышления и разговоры воодушевляют и стабилизируют;

. Мечтайте, планируйте, обсуждайте со значимыми для вас людьми, что вы сделаете самым первым после установления мира. Такие размышления и разговоры воодушевляют и стабилизируют; избавьтесь от чувства вины . Не вините себя в том, что произошло, или в том, что вы что-то сделали не так. Вы сделали все, что могли на тот момент. Точка;

. Не вините себя в том, что произошло, или в том, что вы что-то сделали не так. Вы сделали все, что могли на тот момент. Точка; старайтесь есть и спать . Если питание доступно, ешьте, а не старайтесь накормить только ребенка. Старайтесь спать, когда это возможно . Ваше физическое состояние — гарантия безопасности вашего ребенка;

. Если питание доступно, ешьте, а не старайтесь накормить только ребенка. Старайтесь спать, когда . Ваше физическое состояние — гарантия безопасности вашего ребенка; просите о помощи . Если вы нуждаетесь в помощи или поддержке, попросите о ней. Обращаться за помощью – не стыдно;

. Если вы нуждаетесь в помощи или поддержке, попросите о ней. Обращаться за помощью – не стыдно; говорите о своих эмоциях . Общайтесь с дорогими для вас людьми, говорите о своих эмоциях и переживаниях. Звоните родным. Простое “как ты?” способно воодушевить и вас, и того, кому вы звоните.

. Общайтесь с дорогими для вас людьми, говорите о своих эмоциях и переживаниях. Звоните родным. Простое “как ты?” способно воодушевить и вас, и того, кому вы звоните. если чувствуете потребность – позвоните на горячую линию поддержки, пообщайтесь с профессионалами, чтобы максимально обеспечить свою эмоциональную стабильность в это непростое время.

Источник: Образовательный центр Верховной Рады