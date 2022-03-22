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Психология

Мечтайте, планируйте, спите и ешьте: советы психолога родителям, как поддержать самих себя

22 марта 2022, 16:14
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
отчаяние
Источник: Depositphotos

Родителям, многие из которых из-за войны находятся в состоянии стресса, очень трудно быть внимательными к потребностям ребенка. Но именно поэтому нужно сохранять максимально возможное равновесие, чтобы поддержать и успокоить свое дитя.

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Несколько советов для родителей, как поддержать себя:

  • думайте о будущем, не о прошлом. Мечтайте, планируйте, обсуждайте со значимыми для вас людьми, что вы сделаете самым первым после установления мира. Такие размышления и разговоры воодушевляют и стабилизируют;
  • избавьтесь от чувства вины. Не вините себя в том, что произошло, или в том, что вы что-то сделали не так. Вы сделали все, что могли на тот момент. Точка;
  • старайтесь есть и спать. Если питание доступно, ешьте, а не старайтесь накормить только ребенка. Старайтесь спать, когда это возможно. Ваше физическое состояние — гарантия безопасности вашего ребенка;
  • просите о помощи. Если вы нуждаетесь в помощи или поддержке, попросите о ней. Обращаться за помощью – не стыдно;
  • говорите о своих эмоциях. Общайтесь с дорогими для вас людьми, говорите о своих эмоциях и переживаниях. Звоните родным. Простое “как ты?” способно воодушевить и вас, и того, кому вы звоните.
  • если чувствуете потребность – позвоните на горячую линию поддержки, пообщайтесь с профессионалами, чтобы максимально обеспечить свою эмоциональную стабильность в это непростое время.

Источник: Образовательный центр Верховной Рады

Теги
Батьки , Війна в Україні , Советы психолога , психічні розлади
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