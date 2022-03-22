Новини На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Cпецтеми Відео
Психологія

Мрійте, плануйте, спіть і їжте: поради психолога батькам, як підтримати самих себе

22 Березня 2022, 16:14
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
отчаяние
Джерело: Depositphotos

Батькам, багато з яких через війну перебувають у стані стресу, дуже важко бути уважними до потреб дитини. Але саме тому потрібно зберігати максимально можливу рівновагу, щоб підтримати і заспокоїти своє дитя.

Читайте також:
волонтериЧужий біль залишає свій слід: як запобігти емоційному вигоранню волонтерів

Кілька порад для батьків, як підтримати себе:

  • думайте про майбутнє, не про минуле. Мрійте, плануйте, обговорюйте зі значущими для вас людьми, що ви зробите найпершим після встановлення миру. Такі роздуми і розмови надихають і стабілізують;
  • позбавтеся від почуття провини. Не звинувачуйте себе в тому, що сталося, або в тому, що ви щось зробили не так. Ви зробили все, що могли на той момент. Крапка;
  • намагайтеся їсти і спати. Якщо харчування є, їжте, а не намагайтеся нагодувати тільки дитину. Намагайтеся спати, коли це можливо. Ваш фізичний стан – гарантія безпеки вашої дитини;
  • просіть про допомогу. Якщо ви потребуєте допомоги або підтримки, попросіть про неї. Звертатися за допомогою – не соромно;
  • говоріть про свої емоції. Спілкуйтеся з дорогими для вас людьми, говорите про свої емоції і переживання. Телефонуйте рідним. Просте “як ти?” здатне надихнути і вас, і того, кому ви телефонуєте.
  • якщо відчуваєте потребу – зателефонуйте на гарячу лінію підтримки, поспілкуйтеся з професіоналами, щоб максимально забезпечити свою емоційну стабільність в цей непростий час.

Джерело: Освітній центр Верховної Ради

Теги
Батьки , Війна в Україні , Поради психолога , психічні розлади
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь