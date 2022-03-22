Батькам, багато з яких через війну перебувають у стані стресу, дуже важко бути уважними до потреб дитини. Але саме тому потрібно зберігати максимально можливу рівновагу, щоб підтримати і заспокоїти своє дитя.
Кілька порад для батьків, як підтримати себе:
- думайте про майбутнє, не про минуле. Мрійте, плануйте, обговорюйте зі значущими для вас людьми, що ви зробите найпершим після встановлення миру. Такі роздуми і розмови надихають і стабілізують;
- позбавтеся від почуття провини. Не звинувачуйте себе в тому, що сталося, або в тому, що ви щось зробили не так. Ви зробили все, що могли на той момент. Крапка;
- намагайтеся їсти і спати. Якщо харчування є, їжте, а не намагайтеся нагодувати тільки дитину. Намагайтеся спати, коли це можливо. Ваш фізичний стан – гарантія безпеки вашої дитини;
- просіть про допомогу. Якщо ви потребуєте допомоги або підтримки, попросіть про неї. Звертатися за допомогою – не соромно;
- говоріть про свої емоції. Спілкуйтеся з дорогими для вас людьми, говорите про свої емоції і переживання. Телефонуйте рідним. Просте “як ти?” здатне надихнути і вас, і того, кому ви телефонуєте.
- якщо відчуваєте потребу – зателефонуйте на гарячу лінію підтримки, поспілкуйтеся з професіоналами, щоб максимально забезпечити свою емоційну стабільність в цей непростий час.
Джерело: Освітній центр Верховної Ради