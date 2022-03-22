Батькам, багато з яких через війну перебувають у стані стресу, дуже важко бути уважними до потреб дитини. Але саме тому потрібно зберігати максимально можливу рівновагу, щоб підтримати і заспокоїти своє дитя.

Кілька порад для батьків, як підтримати себе:

думайте про майбутнє, не про минуле. Мрійте, плануйте, обговорюйте зі значущими для вас людьми, що ви зробите найпершим після встановлення миру. Такі роздуми і розмови надихають і стабілізують;

Мрійте, плануйте, обговорюйте зі значущими для вас людьми, що ви зробите після встановлення миру. Такі роздуми і розмови надихають і стабілізують; позбавтеся від почуття провини . Не звинувачуйте себе в тому, що сталося, або в тому, що ви щось зробили не так. Ви зробили все, що могли на той момент. Крапка;

. Не звинувачуйте себе в тому, що сталося, або в тому, що ви щось зробили не так. Ви зробили все, що могли на той момент. Крапка; намагайтеся їсти і спати . Якщо харчування є, їжте, а не намагайтеся нагодувати тільки дитину . Намагайтеся спати, коли це можливо. Ваш фізичний стан – гарантія безпеки вашої дитини;

. Якщо харчування є, їжте, а не намагайтеся нагодувати . Намагайтеся спати, коли це можливо. Ваш фізичний стан – гарантія безпеки вашої дитини; просіть про допомогу . Якщо ви потребуєте допомоги або підтримки, попросіть про неї. Звертатися за допомогою – не соромно;

. Якщо ви потребуєте допомоги або підтримки, попросіть про неї. Звертатися за допомогою – не соромно; говоріть про свої емоції . Спілкуйтеся з дорогими для вас людьми, говорите про свої емоції і переживання. Телефонуйте рідним. Просте “як ти?” здатне надихнути і вас, і того, кому ви телефонуєте.

. Спілкуйтеся з дорогими для вас людьми, говорите про свої емоції і переживання. Телефонуйте рідним. Просте здатне надихнути і вас, і того, кому ви телефонуєте. якщо відчуваєте потребу – зателефонуйте на гарячу лінію підтримки, поспілкуйтеся з професіоналами, щоб максимально забезпечити свою емоційну стабільність в цей непростий час.

Джерело: Освітній центр Верховної Ради