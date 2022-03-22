Як не допустити емоційного вигорання волонтерів, які кожен стикаються з болем і стражданням людей, які страждають від жахів нелюдської війни, розв’язаної російськими агресорами.

Рекомендації з приводу цієї проблеми психолога з 20-річним досвідом Лесі Ковальчук розміщені на інформаційному ресурсі Психологічна підтримка.

– Емоційне вигорання настає від контакту з чужим болем. Чим більше ви бачите болю і страждань, тим уважніше треба ставитися до власного психічного здоров’я, – зазначає психолог.

За її словами, у волонтерів, які працюють на передовій, а також у медиків, працівників тероборони, у тих, хто вивозить людей з окупованих територій, приймає поранених, розселяє біженців, вигорання може настати вже за 23 дні безперервної роботи.

І тоді з того, хто надає допомогу, людина перетворюється в того, хто її потребує. Для того, щоб працювати в довгу і допомогти максимальній кількості людей, треба постійно піклуватися про власну психогігієну. При поточній ситуації це не менш важливо, ніж допомога іншим.

Як запобігти емоційному вигоранню

перемикайтеся на іншу діяльність . Попрацювали день або кілька годин в гарячій точці, де багато болю і страждань, на наступний день міняйте місце докладання своїх зусиль. Нехай це буде спокійна рутинна робота, яка не передбачає багато контактів з людьми: плетіння маскувальних сіток, приготування їжі, сортування одягу тощо. Зміна діяльності дозволить вашій психіці перепочити, і ви повернетеся з новими силами;

. Попрацювали день або кілька годин в гарячій точці, де багато болю і страждань, на наступний день міняйте місце докладання своїх зусиль. Нехай це буде робота, яка не передбачає багато контактів з людьми: плетіння маскувальних сіток, приготування їжі, сортування одягу тощо. Зміна діяльності дозволить вашій психіці перепочити, і ви повернетеся з новими силами; висипатися . Ефективний волонтер – це волонтер, який добре відпочив. Уві сні наше тіло і психіка як би ремонтують самі себе. Відбувається сортування і впорядкування всього пережитого протягом дня. Якщо нехтувати сном, можна дуже швидко вигоріти;

. Ефективний волонтер – це волонтер, який добре відпочив. Уві сні наше як би ремонтують самі себе. Відбувається сортування і впорядкування всього пережитого протягом дня. Якщо нехтувати сном, можна дуже швидко вигоріти; зберігайте ритм життя . Скільки б не було роботи, намагайтеся дотримуватися базових рутин. Вмийтеся вранці, їжте три рази на день , не забувайте приймати свої ліки тощо. Це важливо не тільки для нормального фізичного самопочуття. Звичні ритуали заспокоюють і дають відчуття: я в порядку;

. Скільки б не було роботи, намагайтеся дотримуватися базових рутин. Вмийтеся вранці, їжте , не забувайте приймати свої ліки тощо. Це важливо не тільки для нормального фізичного самопочуття. Звичні заспокоюють і дають відчуття: я в порядку; робіть паузи протягом дня . Якщо немає невідкладних завдань, дозволяйте собі невеликі паузи протягом робочої зміни. 5-10 хвилин, щоб спокійно випити чашку кави , поскролити в смартфоні або просто подивитися в небо. Це дає відчуття звичного перебігу життя, те, чого зараз потребують всі. Будуйте навколо себе такі цеглинки нормального мирного життя;

. Якщо немає невідкладних завдань, дозволяйте собі невеликі паузи протягом робочої зміни. 5-10 хвилин, щоб спокійно випити , поскролити в смартфоні або просто подивитися в небо. Це дає відчуття життя, те, чого зараз потребують всі. Будуйте навколо себе такі цеглинки нормального мирного життя; залишайте проблеми за порогом . Прийшли додому – прийміть тепло-гарячий душ. Нехай вода змиє з вас всі переживання дня. Якщо душ недоступний, помийте обличчя і потримайте руки під проточною водою. Переодягніться в домашнє, обійміть рідних. І зробіть те, що вас заспокоює, заземлює. Якщо є можливість, приготуйте смачну вечерю . Пограйте з дитиною або почитайте улюблену книжку;

. Прийшли додому – прийміть тепло-гарячий душ. Нехай вода змиє з вас дня. Якщо душ недоступний, помийте обличчя і потримайте руки під проточною водою. Переодягніться в домашнє, обійміть рідних. І зробіть те, що вас заспокоює, заземлює. Якщо є можливість, приготуйте . Пограйте з дитиною або почитайте улюблену книжку; приймайте допомогу. Волонтери теж люди. І їм теж приємно, коли про них хтось піклується. Дозволяйте іншим допомагати вам і самі просите про допомогу, коли потребуєте її. Ми стаємо сильнішими, коли працюємо разом. Ми наближаємо перемогу, коли ми разом.

Джерело: Психологічна підтримка