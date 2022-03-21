У Лондоні проходить благодійний аукціон Мyartbroker на підтримку Національної дитячої спеціалізованої лікарні Охматдит. На продаж анонімно виставлена унікальна антивоєнна картина Бенксі Солдати, які малюють знак миру.

Про це повідомило на своєму Telegram-каналі Міністерство охорони здоров’я України.

Відзначається, що тихий аукціон завершиться 27 березня 2022 року. Торги починаються від £20 тис. (понад 770 тис. грн).

– Неймовірно щедрий клієнт надав нам можливість продати одну з оригінальних картин by Banksy. При цьому 100% виручки піде до Києва, в Україну, – заявлено на офіційному сайті Мyartbroker.

МОЗ висловило щиру подяку благодійникам, які долучаються до збереження життя і здоров’я українців під час війни.

– Ми цінуємо вашу допомогу в отриманні найкращої можливої ціни за картину, щоб надати безпосередню допомогу дітям і пораненим в Охматдиті, – зазначили в МОЗ.

Незважаючи на активні обстріли і авіаудари з боку РФ, фахівці Охматдиту продовжують залишатися в Києві, щоб лікувати поранених дітей і дорослих, яких доставляють в лікарню.

Завдяки самовідданій роботі Охматдиту своєчасна медична допомога надається пацієнтам в повному обсязі, і будь-які зібрані гроші забезпечать продовження цієї важливої місії.