Професіонали Національної дитячої спеціалізованої лікарні Охматдит провели складну операцію дівчинці, серце якої билося назовні.

На сьогодні маленька пацієнтка відчуває себе добре, її грудна клітка вже закрита, вона може дихати самостійно. Загрози життю немає.

За прогнозами лікарів, якщо реабілітація буде проходити за планом, через кілька тижнів мама може забрати дитину додому.

МОЗ висловлює подяку лікарями, які проявляють справжній героїзм, проводячи операції в перервах між повітряними тривогами