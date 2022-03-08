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Під повітряні тривоги: в Охматдиті прооперували дівчинку, серце якої билося назовні

8 Березня 2022, 14:41
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
гельмінт, операція
Джерело: Depositphotos

Професіонали Національної дитячої спеціалізованої лікарні Охматдит провели складну операцію дівчинці, серце якої билося назовні.

На сьогодні маленька пацієнтка відчуває себе добре, її грудна клітка вже закрита, вона може дихати самостійно. Загрози життю немає.

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За прогнозами лікарів, якщо реабілітація буде проходити за планом, через кілька тижнів мама може забрати дитину додому.

МОЗ висловлює подяку лікарями, які проявляють справжній героїзм, проводячи операції в перервах між повітряними тривогами

Джерело
МОЗ
Теги
Війна в Україні , МОЗ України , Операція , Охматдит
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