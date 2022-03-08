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Под воздушные тревоги: в Охматдете прооперировали девочку, сердце которой билось снаружи

8 марта 2022, 14:41
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
гельмінт, операція
Источник: Depositphotos

Профессионалы Национальной детской специализированной больницы Охматдет провели сложнейшую операцию девочке, сердце которой билось снаружи.

На сегодня маленькая пациентка чувствует себя хорошо, ее грудная клетка уже закрыта, она может дышать самостоятельно. Угрозы жизни нет.

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По прогнозам врачей, если реабилитация будет проходить по плану, через несколько недель мама может забрать ребенка домой.

МОЗ выражает благодарность врачами, которые проявляют настоящий героизм, проводя операции в перерывах между воздушными тревогами.

Источник
Минздрав
Теги
Війна в Україні , МОЗ Украины , Операция , Охматдит
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