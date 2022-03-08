Профессионалы Национальной детской специализированной больницы Охматдет провели сложнейшую операцию девочке, сердце которой билось снаружи.

На сегодня маленькая пациентка чувствует себя хорошо, ее грудная клетка уже закрыта, она может дышать самостоятельно. Угрозы жизни нет.

По прогнозам врачей, если реабилитация будет проходить по плану, через несколько недель мама может забрать ребенка домой.

МОЗ выражает благодарность врачами, которые проявляют настоящий героизм, проводя операции в перерывах между воздушными тревогами.