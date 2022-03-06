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Пологовий будинок під Києвом перетворюється на госпіталь, де українці народжуються і лікуються від ран

6 Березня 2022, 13:06
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
больница
Джерело: Depositphotos

У мальовничому  місці під Києвом розташувався пологовий будинок Лелека. Тут з’являються на світ нові українці. Саме з’являються, у теперішньому часі, бо медзаклад працює.

Та життя і війна Росії проти України вносить свої корективи.

 – Наразі пологовий будинок надає не лише акушерську допомогу породіллям, але й працює як прифронтовий госпіталь, – розказав директор пологового Валерій Зукін. – Під обстрілами ми приймаємо поранених.

Військові сюди майже не потрапляють, їм надає допомогу воєнна медицина. Тут приймають поранених місцевих жителів та мешканців з навколишніх сіл. Постраждалих багато. Також лікарі пологового не залишають поза увагою і людей, що захворіли, просто захворіли.

 – Ми надаємо ліки, годуємо, підтримуємо всіх, хто до нас звертається, – продовжив Валерій Зукін. – У нас отримують тимчасовий прихисток евакуйовані.

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Під час розмови  я відчула, що лікар стомлений, але не зломлений.

 – Я хочу запросити до нас представників іноземних ЗМІ, – сказав наприкінці розмови директор пологового. – Я хочу показати їм, як ми боремося у цій війні проти ворога. Саме у війні, а не у конфлікті, як обережно пишуть деякі медіа. Я домовився з ДСНС. Приїжджайте, ви на свої очі побачите, що тут насправді відбувається.

Отже, сміливі є?

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Медицина в Україні
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