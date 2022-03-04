Станом на 4 березня 2022 року лікарні Києва продовжують працювати та надавати необхідну медичну допомогу українцям.

Про це під час брифінгу повідомив мер столиці Віталій Кличко.

– Лікарні міста всім необхідним забезпечені. Працюють. Лікарі перебувають на бойовому чергуванні, – зазначив Віталій Кличко.

Зокрема, працюють і пологові будинки.

Протягом восьми днів війни у місті народилися 390 малюків, з них – 199 хлопчиків та 191 дівчинка.

Через складні умови деякі малюки з’явилися на світ у сховищах.

24 лютого 2022 року Росія напала на Україну. З того часу у країні триває війна. Частина українців виїхала за кордон, інші продовжують перебувати вдома чи у сховищах.

Агресор намагається дестабілізувати ситуацію та посіяти паніку. Через це громадян закликають зберігати спокій та довіряти інформації лише з офіційних джерел чи перевірених ЗМІ.

У Києві місцева влада поки що забезпечує базові потреби громадян – продукти харчування, ліки, послуги.