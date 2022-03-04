По состоянию на 4 марта 2022 года больницы года Киева продолжают работать и оказывать необходимую медицинскую помощь украинцам.

Об этом на брифинге сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

– Больницы города всем необходимым обеспечены. Работают. Врачи находятся на боевом дежурстве, – отметил Виталий Кличко.

В частности, работают и роддомы.

В течение восьми дней войны в городе родились 390 малышей, из них – 199 мальчиков и 191 девочка.

Из-за сложных условий некоторые дети появились на свет в убежищах.

24 февраля 2022 года Россия напала на Украину. С этого времени в стране идет война. Часть украинцев уехали за границу, другие продолжают находиться дома или в убежищах.

Агрессор пытается дестабилизировать ситуацию и посеять панику. Поэтому граждан призывают сохранять спокойствие и доверять информации только из официальных источников или проверенных СМИ.

В Киеве местные власти пока обеспечивают базовые нужды граждан — продукты питания, лекарства, услуги.