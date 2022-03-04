И под обстрелами, в бомбоубежищах в Украине рождаются дети. Дети войны. Медики считают роботу своим фронтом и пост не покидают. Журналисты Фактов ICTV побывали в Киевском роддоме №3, где за неделю войны родились почти 50 украинцев.

…Младенец, который плачет на груди у отца, появился на свет несколько минут назад. Его мама сейчас приходит в себя после кесаревого сечения. В ближайшее время семья планирует остаться в столице.

— Во время войны рождаются сильные дети, — уверен счастливый молодой папа.

Таких сильных малышей в столичном роддоме №3 родилось почти полсотни.

Чтобы будущим мамам не было страшно, насколько это возможно в такой период, тут для этого делают все.

Директор медицинского учреждения Назарий Гичка показывает родильный дом военного времени. Гигиеническими средствами, лекарствами и продуктами здесь обеспечены. Главное сейчас – люди. И они не сдаются.

К примеру, смена одного из врачей началась 24 февраля. С того дня его работа — это его фронт.

— Мы стоим плечом к плечу со всем народом и у нас будет свой день победы, — уверен акушер-гинеколог.

В это время начинается тревога и все направляются в убежище. Здесь не только живут, но и рожают будущие мамы. Помещение обустроили буквально за день. Здесь тепло и есть все необходимое.

Ирине волноваться нельзя. Ее малыш должен появиться через три недели. Она практически живет в убежище.

С первого дня войны здесь ждет родов и Богдана, которая попала сюда раньше срока. Возле нее постоянно дежурят мама и бабушка. Муж Богданы – воин Национальной гвардии.

А эта женщина родила совсем недавно. Боялась только одного – доедет ли до больницы. Но еще больше волновался муж, который со слезами умолял жену не рожать, пока не закончится война. Но все прошло благополучно. Девочку назвали символически – Виктория, что означает Победа.

В военное время медики стали еще и логистами. Ведь роженицам нужно безопасно доехать до больницы. Если по дороге возникает опасная ситуация, останавливаются, пережидают.

В этом больнице журналисты не услышали ни единой жалобы, ни единого упрека. Главное, все уверены, что мы обязательно выстоим, обязательно победим.