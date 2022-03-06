В живописном месте под Киевом расположился роддом Лелека. Здесь появляются на свет новые украинцы. Именно появляются в настоящем времени, потому что медучреждение работает.

Но жизнь и война России против Украины вносит свои коррективы.

— Сейчас родильный дом оказывает не только акушерскую помощь роженицам, но и работает как прифронтовой госпиталь, — рассказал директор роддома Валерий Зукин. – Под обстрелами мы принимаем раненых.

Военные сюда почти не попадают, им оказывает помощь военная медицина. Здесь принимают раненых местных жителей и жителей окрестных сел. Пострадавших много. Также врачи родильного не оставляют без внимания и заболевших людей, которые просто заболели.

– Мы предоставляем лекарства, кормим, поддерживаем всех, кто к нам обращается, – продолжил Валерий Зукин. — У нас получают временное убежище эвакуированные.

Во время разговора я почувствовала, что врач устал, но не сломлен.

– Я хочу пригласить к нам представителей иностранных СМИ, – сказал в конце разговора директор родильного дома. – Я хочу показать им, как мы боремся в этой войне против врага. Именно в войне, а не в конфликте, как осторожно пишут некоторые СМИ. Я договорился с ГСЧС. Приезжайте, вы своими глазами увидите, что здесь на самом деле происходит.

Итак, смелые есть?