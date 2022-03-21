В Лондоне проходит благотворительный аукцион Мyartbroker в поддержку Национальной детской специализированной больницы Охматдет. На продажу анонимно выставлена уникальная антивоенная картина Бэнкси Солдаты, которые рисуют знак мира.

Об этом сообщило на своем Telegram-канале Министерство здравоохранения Украины.

Отмечается, что тихий аукцион завершится 27 марта 2022 года. Торги начинаются от £20 тыс. (свыше 770 тыс. грн).

— Невероятно щедрый клиент предоставил нам возможность продать одну из оригинальных картин by Banksy. При этом 100% выручки пойдет в Киев, в Украину, — заявлено на официальной сайте Мyartbroker.

Минздрав выразил искреннюю благодарность благотворителям, которые приобщаются к сохранению жизни и здоровья украинцев во время войны.

— Мы ценим вашу помощь в получении наилучшей возможной цены за картину, чтобы оказать непосредственную помощь детям и раненым в Охматдете, — отметили в Минздраве.

Несмотря на активные обстрелы и авиаудары со стороны РФ, специалисты Охматдета продолжают оставаться в Киеве, чтобы лечить раненых детей и взрослых, которых доставляют в больницу.

Благодаря самоотверженной работе Охматдета своевременная медицинская помощь оказывается пациентам в полном объеме, и любые собранные деньги обеспечат продолжение этой важной миссии.