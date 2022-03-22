Как не допустить эмоционального выгорания волонтеров, которые каждый день сталкиваются с болью людей, страдающих от ужасов бесчеловечной войны, развязанной российскими агрессорами.

Рекомендации по поводу этой проблемы психолога с 20-летним опытом Леси Ковальчук размещены на информационном ресурсе Психологическая поддержка.

— Эмоциональное выгорание наступает от контакта с чужой болью. Чем больше вы видите боли и страданий, тем внимательнее надо относиться к собственному психическому здоровью, — отмечает психолог.

По ее словам, у волонтеров, которые работают на передовой, а также у медиков, работников теробороны, у тех, кто вывозит людей с оккупированных территорий, принимает раненых, расселяет беженцев, выгорание может наступить уже через 23 дня непрерывной работы.

И тогда из того, кто оказывает помощь, человек превращается в того, кто в ней нуждается. Чтобы работать в долгую и помочь максимальному количеству людей, надо постоянно заботиться о собственной психогигиене. В текущей ситуации это не менее важно, чем помощь другим.

Как предотвратить эмоциональное выгорание

Переключайтесь на другую деятельность . Поработали день или несколько часов в горячей точке, где много боли и страданий, на следующий день меняйте место приложения своих усилий. Пусть это будет спокойная рутинная работа, которая не предполагает много контактов с людьми: плетение маскировочных сеток, приготовление пищи, сортировка одежды и тому подобное. Смена деятельности позволит вашей психике передохнуть, и вы вернетесь с новыми силами.

. Поработали день или несколько часов в горячей точке, где много боли и страданий, на следующий день меняйте место приложения своих усилий. Пусть это будет которая не предполагает много контактов с людьми: плетение маскировочных сеток, приготовление пищи, сортировка одежды и тому подобное. Смена деятельности позволит вашей психике передохнуть, и вы вернетесь с новыми силами. Высыпайтесь . Эффективный волонтер — это волонтер, который хорошо отдохнул. Во сне наше тело и психика как бы ремонтируют сами себя. Происходит сортировка и упорядочение всего пережитого в течение дня. Если пренебрегать сном, можно очень быстро выгореть.

. Эффективный волонтер — это волонтер, который хорошо отдохнул. Во сне наше тело и психика как бы ремонтируют сами себя. Происходит сортировка и упорядочение в течение дня. Если пренебрегать сном, можно очень быстро выгореть. Сохраняйте ритм жизни . Сколько бы ни было работы, старайтесь придерживаться базовых рутин. Умойтесь утром, ешьте три раза в день, не забывайте принимать свои лекарства и тому подобное. Это важно не только для нормального физического самочувствия. Привычные ритуалы успокаивают и дают ощущение: я в порядке.

. Сколько бы ни было работы, старайтесь придерживаться базовых рутин. Умойтесь утром, ешьте три раза в день, не забывайте принимать свои лекарства и тому подобное. Это важно не только для нормального физического самочувствия. Привычные ритуалы успокаивают и дают ощущение: я в порядке. Делайте паузы в течение дня . Если нет неотложных задач, позволяйте себе небольшие паузы в течение рабочей смены. 5-10 минут, чтобы спокойно выпить чашку кофе, поскролить в смартфоне или просто посмотреть в небо. Это дает ощущение привычного течения жизни — то, в чем сейчас нуждаются все. Стройте вокруг себя такие кирпичики нормальной мирной жизни.

. Если нет неотложных задач, позволяйте себе небольшие паузы в течение рабочей смены. 5-10 минут, чтобы спокойно выпить чашку кофе, поскролить в смартфоне или просто посмотреть в небо. Это дает ощущение жизни — то, в чем сейчас нуждаются все. Стройте вокруг себя такие кирпичики нормальной мирной жизни. Оставляйте проблемы за порогом . Пришли домой – примите тепло-горячий душ. Пусть вода смоет с вас все переживания дня. Если душ недоступен, умойте лицо и подержите руки под проточной водой. Переоденьтесь в домашнее , обнимите родных. И сделайте то, что вас успокаивает, заземляет. Если есть возможность, приготовьте вкусный ужин. Поиграйте с ребенком или почитайте любимую книжку.

. Пришли домой – примите тепло-горячий душ. Пусть вода смоет с вас все переживания дня. Если душ недоступен, умойте лицо и подержите руки под проточной водой. Переоденьтесь , обнимите родных. И сделайте то, что вас успокаивает, заземляет. Если есть возможность, приготовьте вкусный ужин. Поиграйте с ребенком или почитайте любимую книжку. Принимайте помощь. Волонтеры тоже люди. И им тоже приятно, когда о них кто-то заботится. Позволяйте другим помогать вам и сами просите о помощи, когда нуждаетесь в ней. Мы становимся сильнее, когда работаем вместе. Мы приближаем победу, когда мы вместе.

Источник: Психологическая поддержка