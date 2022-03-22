Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины предостерегает: из-за обстрелов врага в населенных пунктах Украины произошло возгорание сухостоя и кое-где торфяников.
Министерство здравоохранения Украины разработало рекомендации, что делать, когда в городе загрязнен воздух продуктами горения.
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Алгоритм поведения в условиях загрязнения воздуха:
- оставайтесь дома и закройте окна;
- если же вам нужно выйти на улицу, например, направиться в укрытие, надевайте защитные очки и маску/респиратор;
- делайте влажную уборку минимум раз в сутки;
- избегайте чрезмерной физической активности;
- не проветривайте квартиру;
- по возможности пейте много чистой воды;
- примите душ;
- если у вас ухудшилось состояние, обязательно обратитесь к врачу.
В то же время Минздрав напоминает, что сжигание сухостоя в условиях войны с 4 марта приравнивается к диверсии и карается законом.