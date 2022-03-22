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Влажная уборка, душ и много воды: алгоритм поведения в условиях загрязнения воздуха

22 марта 2022, 09:39
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
загрязнение воздуха
Источник: Depositphotos

Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины предостерегает: из-за обстрелов врага в населенных пунктах Украины произошло возгорание сухостоя и кое-где торфяников.

Министерство здравоохранения Украины разработало рекомендации, что делать, когда в городе загрязнен воздух продуктами горения.

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Алгоритм поведения в условиях загрязнения воздуха:

  • оставайтесь дома и закройте окна;
  • если же вам нужно выйти на улицу, например, направиться в укрытие, надевайте защитные очки и маску/респиратор;
  • делайте влажную уборку минимум раз в сутки;
  • избегайте чрезмерной физической активности;
  • не проветривайте квартиру;
  • по возможности пейте много чистой воды;
  • примите душ;
  • если у вас ухудшилось состояние, обязательно обратитесь к врачу.

В то же время Минздрав напоминает, что сжигание сухостоя в условиях войны с 4 марта приравнивается к диверсии и карается законом.

Источник
Минздрав
Теги
Війна в Україні , Забруднення повітря , МОЗ Украины
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