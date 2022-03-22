Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины предостерегает: из-за обстрелов врага в населенных пунктах Украины произошло возгорание сухостоя и кое-где торфяников.

Министерство здравоохранения Украины разработало рекомендации, что делать, когда в городе загрязнен воздух продуктами горения.

Алгоритм поведения в условиях загрязнения воздуха:

оставайтесь дома и закройте окна;

если же вам нужно выйти на улицу, например, направиться в укрытие, надевайте защитные очки и маску/респиратор;

делайте влажную уборку минимум раз в сутки;

избегайте чрезмерной физической активности;

не проветривайте квартиру;

по возможности пейте много чистой воды;

примите душ;

если у вас ухудшилось состояние, обязательно обратитесь к врачу.

В то же время Минздрав напоминает, что сжигание сухостоя в условиях войны с 4 марта приравнивается к диверсии и карается законом.