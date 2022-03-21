С начала полномасштабного вторжения российской федерации на территорию Украины система здравоохранения нашей страны продолжает свою бесперебойную работу, врачи оказывают медицинскую помощь каждому, кто в ней нуждается, в режиме 24/7.

Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

В частности, министр обнародовал печальную статистику нарушений многочисленных международных конвенции со стороны агрессора, который продолжает совершать нападения на медицинские учреждения.

Так, с начала войны:

6 украинских медиков убиты

16 медиков получили ранения

135 больниц обстреляны

9 больниц разрушены до основания

43 автомобиля скорой помощи попали под обстрелы.

Вчера, 20 марта, произошло нечто запредельное: в заложники рашистов попала бригада скорой помощи, которая сопровождала гуманитарный конвой. К счастью, сейчас медики находятся в безопасности на подконтрольной Украине территории.

По словам министра, продолжается эвакуация пациентов из зоны активных боевых действий. Больных из прифронтовых регионов отправляют на лечение в безопасные уголки Украины или за границу.

При содействии первой леди Елены Зеленской удалось отправить за границу уже 6 конвоев с онкобольными детьми. Сейчас более 300 детей получают лечение за пределами Украины.

Минздрав прилагает максимум усилий, чтобы обеспечить работу постоянных гуманитарных коридоров, которые бы позволили бесперебойное снабжение жизненно необходимыми лекарствами временно оккупированных территорий.

Продолжает работать программа медицинских гарантий. Ежемесячно больницы получают необходимое финансирование.

Заработал дополнительный пакет для сохранения кадрового потенциала. Он позволит перенаправить средства больницам, которые не могут за свой счет обеспечить выплату зарплаты медикам на уровне 13 500 и 20 000 гривен.

В регионы Украины продолжают поступать новые автомобили скорой помощи, которые были приобретены в конце прошлого года. Более 100 автомобилей уже выезжают на вызовы.

В Украине возобновили работу более 10 000 аптек. К концу недели эта цифра должна достичь более 12 000 аптек, отметил Виктор Ляшко.