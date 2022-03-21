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Как вызвать скорую без мобильного телефона — альтернативные методы

21 марта 2022, 13:17
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
швидка
Источник: Depositphotos

Во время войны в Украине может возникнуть ситуация, когда отсутствует мобильная сеть, однако человек может нуждаться в срочной помощи врача.

Как в таком случае вызвать скорую, рассказали в Министерстве здравоохранения.

Альтернативные методы:

  • стационарные телефоны дома – для вызова скорой стоит набрать номер 103;
  • можно воспользоваться интернетом и поддерживать связь с помощью мессенджеров Viber, WhatsApp, Telegram;
  • мобильные телефоны можно использовать как средства радиосвязи, для этого нужно установить специальные мессенджеры – Voxer Walkie Talkie, Walkie Talkie, Two Way: Walkie Talkie;
  • если на месте нет стационарного телефона, нужно переместиться в административные здания — органы местного самоуправления, отделения почты, пожарно-спасательные части, отделения полиции.
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Полезным советом будет зашить в одежду ребенка записку с полным именем его и родителей, других контактных лиц, адресом и номерами телефонов.

Также можно указать информацию о группе крови, наличии хронических заболеваний, аллергии. Это поможет при оказании ребенку первой помощи в случае отсутсвия родителей.

Источник
Минздрав
Теги
медична допомога , швидка допомога
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