Как вызвать скорую без мобильного телефона — альтернативные методы

Во время войны в Украине может возникнуть ситуация, когда отсутствует мобильная сеть, однако человек может нуждаться в срочной помощи врача.

Как в таком случае вызвать скорую, рассказали в Министерстве здравоохранения.

Альтернативные методы:

стационарные телефоны дома – для вызова скорой стоит набрать номер 103;

можно воспользоваться интернетом и поддерживать связь с помощью мессенджеров Viber, WhatsApp, Telegram;

мобильные телефоны можно использовать как средства радиосвязи, для этого нужно установить специальные мессенджеры – Voxer Walkie Talkie, Walkie Talkie, Two Way: Walkie Talkie;

если на месте нет стационарного телефона, нужно переместиться в административные здания — органы местного самоуправления, отделения почты, пожарно-спасательные части, отделения полиции.

Полезным советом будет зашить в одежду ребенка записку с полным именем его и родителей, других контактных лиц, адресом и номерами телефонов.

Также можно указать информацию о группе крови, наличии хронических заболеваний, аллергии. Это поможет при оказании ребенку первой помощи в случае отсутсвия родителей.