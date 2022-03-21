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Як викликати швидку без мобільного телефону – альтернативні методи

21 Березня 2022, 13:17
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
швидка
Джерело: Depositphotos

Під час війни в Україні може виникнути ситуація, коли відсутня мобільна мережа, однак людина може потребувати термінової допомоги лікаря.

Як у такому разі викликати швидку, розповіли у Міністерстві охорони здоров’я.

Альтернативні методи:

  • стаціонарні телефони вдома – для виклику швидкої варто набрати номер 103;
  • можна скористатися інтернетом та підтримувати зв’язок за допомогою месенджерів Viber, WhatsApp, Telegram;
  • мобільні телефони можна використовувати як засоби радіозв’язку, для цього треба встановити спеціальні месенджери – Voxer Walkie Talkie, Walkie Talkie, Two Way: Walkie Talkie;
  • якщо дома немає стаціонарного телефону, треба переміститися до адміністративних будівель – органів місцевого самоврядування, відділень пошти, пожежно-рятувальних частин, відділків поліції.
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Корисною порадою буде зашити в одяг дитини записку з її повним ім’ям, ім’ям її батьків, інших контактних осіб, адресою та номерами телефонів.

Також можна вказати інформацію про групу крові, наявність хронічних захворювань, алергій. Це допоможе у разі надання дитині першої допомоги без присутності батьків.

Джерело
МОЗ
Теги
медична допомога , швидка допомога
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