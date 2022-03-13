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Розтягнення зв’язок – симптоми та перша допомога

13 Березня 2022, 10:12
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
швидка допомога,
Джерело: Depositphotos

Під час війни зростає ризик отримання різноманітних травмувань, зокрема розтягнення зв’язок, що провокує рухи у невластивий для суглоба напрям.

У Центрі громадського здоров’я розповіли розповіли про ознаки розтягнення суглоба та першу допомогу.

– Зазвичай потерпають суглоби гомілково-ступневий, колінні, променево-зап’ястні, плечові. Виникає травмування унаслідок падіння, невдалого підвертання ноги, падінні безпосередньо на руку, – йдеться у повідомленні.

Ознаки:

  • різкий місцевий біль;
  • набряк і синець під шкірою;
  • порушення опори, рухів;
  • може набрякати зона навколо суглоба, на дотик вона гаряча.

Перша допомога під час розтягнення зв’язок:

  • забезпечити спокійне положення травмованому суглобу;
  • прикласти лід або холод до місця травми протягом першої доби;
  • накласти тугу пов’язку на пошкоджений суглоб, проте вона не має заважати звичайному кровообігу;
  • помістити травмовану кінцівку на валик, щоб вона перебувала вище рівня серця.
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Що не можна робити:

  • робити будь-які теплові процедури;
  • масаж;
  • вживати алкоголь.
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Якщо місце занадто набрякло, треба звернутися за допомогою до лікаря.

Джерело: Центр громадського здоров’я України

Теги
Війна в Україні , медична допомога , швидка допомога
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