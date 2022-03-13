Розтягнення зв’язок – симптоми та перша допомога

Під час війни зростає ризик отримання різноманітних травмувань, зокрема розтягнення зв’язок, що провокує рухи у невластивий для суглоба напрям.
У Центрі громадського здоров’я розповіли розповіли про ознаки розтягнення суглоба та першу допомогу.
– Зазвичай потерпають суглоби гомілково-ступневий, колінні, променево-зап’ястні, плечові. Виникає травмування унаслідок падіння, невдалого підвертання ноги, падінні безпосередньо на руку, – йдеться у повідомленні.
Ознаки:
- різкий місцевий біль;
- набряк і синець під шкірою;
- порушення опори, рухів;
- може набрякати зона навколо суглоба, на дотик вона гаряча.
Перша допомога під час розтягнення зв’язок:
- забезпечити спокійне положення травмованому суглобу;
- прикласти лід або холод до місця травми протягом першої доби;
- накласти тугу пов’язку на пошкоджений суглоб, проте вона не має заважати звичайному кровообігу;
- помістити травмовану кінцівку на валик, щоб вона перебувала вище рівня серця.
Що не можна робити:
- робити будь-які теплові процедури;
- масаж;
- вживати алкоголь.
Якщо місце занадто набрякло, треба звернутися за допомогою до лікаря.
Джерело: Центр громадського здоров’я України