Розтягнення зв’язок – симптоми та перша допомога

Під час війни зростає ризик отримання різноманітних травмувань, зокрема розтягнення зв’язок, що провокує рухи у невластивий для суглоба напрям.

У Центрі громадського здоров’я розповіли розповіли про ознаки розтягнення суглоба та першу допомогу.

– Зазвичай потерпають суглоби гомілково-ступневий, колінні, променево-зап’ястні, плечові. Виникає травмування унаслідок падіння, невдалого підвертання ноги, падінні безпосередньо на руку, – йдеться у повідомленні.

Ознаки:

різкий місцевий біль;

набряк і синець під шкірою;

порушення опори, рухів;

може набрякати зона навколо суглоба, на дотик вона гаряча.

Перша допомога під час розтягнення зв’язок:

забезпечити спокійне положення травмованому суглобу;

прикласти лід або холод до місця травми протягом першої доби;

накласти тугу пов’язку на пошкоджений суглоб, проте вона не має заважати звичайному кровообігу;

помістити травмовану кінцівку на валик, щоб вона перебувала вище рівня серця.

Що не можна робити:

робити будь-які теплові процедури;

масаж;

вживати алкоголь.

Якщо місце занадто набрякло, треба звернутися за допомогою до лікаря.

Джерело: Центр громадського здоров’я України