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Растяжение связок – симптомы и первая помощь

13 марта 2022, 10:12
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
швидка допомога,
Источник: Depositphotos

Во время войны возрастает риск получения разнообразных травм, в том числе растяжения связок, что провоцирует движения в несвойственное для сустава направление.

В Центре общественного здоровья рассказали о признаках растяжения сустава и первой помощи.

— Обычно страдают суставы голеностопные, коленные, лучезапястные, плечевые. Возникает травмирование вследствие падения, неудачного подворачивания ноги, падения непосредственно на руку, — говорится в сообщении.

Признаки:

  • резкая местная боль;
  • отек и синяк под кожей;
  • нарушение опоры, движений;
  • может набухать зона вокруг сустава, на ощупь она горячая.

Первая помощь при растяжении связок:

  • обеспечить спокойное положение травмированному суставу;
  • приложить лед или холод к месту травмы в течение первых суток;
  • наложить тугую повязку на поврежденный сустав, однако она не должна мешать обычному кровообращению;
  • поместить травмированную конечность на валик, чтобы она находилась выше уровня сердца.
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Что нельзя делать:

  • делать любые тепловые процедуры;
  • массаж;
  • употреблять алкоголь.
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Если место слишком отекло, нужно обратиться за помощью к врачу.

Источник: Центр общественного здоровья Украины

Теги
Війна в Україні , медична допомога , швидка допомога
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