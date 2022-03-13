Растяжение связок – симптомы и первая помощь

Во время войны возрастает риск получения разнообразных травм, в том числе растяжения связок, что провоцирует движения в несвойственное для сустава направление.

В Центре общественного здоровья рассказали о признаках растяжения сустава и первой помощи.

— Обычно страдают суставы голеностопные, коленные, лучезапястные, плечевые. Возникает травмирование вследствие падения, неудачного подворачивания ноги, падения непосредственно на руку, — говорится в сообщении.

Признаки:

резкая местная боль;

отек и синяк под кожей;

нарушение опоры, движений;

может набухать зона вокруг сустава, на ощупь она горячая.

Первая помощь при растяжении связок:

обеспечить спокойное положение травмированному суставу;

приложить лед или холод к месту травмы в течение первых суток;

наложить тугую повязку на поврежденный сустав, однако она не должна мешать обычному кровообращению;

поместить травмированную конечность на валик, чтобы она находилась выше уровня сердца.

Что нельзя делать:

делать любые тепловые процедуры;

массаж;

употреблять алкоголь.

Если место слишком отекло, нужно обратиться за помощью к врачу.

Источник: Центр общественного здоровья Украины