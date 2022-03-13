Растяжение связок – симптомы и первая помощь

Во время войны возрастает риск получения разнообразных травм, в том числе растяжения связок, что провоцирует движения в несвойственное для сустава направление.
В Центре общественного здоровья рассказали о признаках растяжения сустава и первой помощи.
— Обычно страдают суставы голеностопные, коленные, лучезапястные, плечевые. Возникает травмирование вследствие падения, неудачного подворачивания ноги, падения непосредственно на руку, — говорится в сообщении.
Признаки:
- резкая местная боль;
- отек и синяк под кожей;
- нарушение опоры, движений;
- может набухать зона вокруг сустава, на ощупь она горячая.
Первая помощь при растяжении связок:
- обеспечить спокойное положение травмированному суставу;
- приложить лед или холод к месту травмы в течение первых суток;
- наложить тугую повязку на поврежденный сустав, однако она не должна мешать обычному кровообращению;
- поместить травмированную конечность на валик, чтобы она находилась выше уровня сердца.
Что нельзя делать:
- делать любые тепловые процедуры;
- массаж;
- употреблять алкоголь.
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Если место слишком отекло, нужно обратиться за помощью к врачу.
Источник: Центр общественного здоровья Украины