З початку повномасштабного вторгнення російської федерації на територію України система охорони здоров’я нашої країни продовжує свою безперебійну роботу, лікарі надають медичну допомогу кожному, хто її потребує, в режимі 24/7.

Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Зокрема, міністр оприлюднив сумну статистику порушень численних міжнародних конвенції з боку агресора, який продовжує здійснювати напади на медичні заклади.

Так, з початку війни:

6 українських медиків вбито

16 медиків отримали поранення

135 лікарень обстріляні

9 лікарень зруйновані дощенту

43 автомобілі швидкої допомоги потрапили під обстріли.

Вчора, 20 березня, сталося щось позамежне: в заручники рашистів потрапила бригада швидкої допомоги, яка супроводжувала гуманітарний конвой. На щастя, зараз медики перебувають у безпеці на підконтрольній Україні території.

За словами міністра, триває евакуація пацієнтів із зони активних бойових дій. Хворих з прифронтових регіонів відправляють на лікування в безпечні куточки України або за кордон.

За сприяння першої леді Олени Зеленської вдалося відправити за кордон вже шість конвоїв з онкохворими дітьми. Зараз понад 300 дітей отримують лікування за межами України.

МОЗ докладає максимум зусиль, щоб забезпечити роботу постійних гуманітарних коридорів, які б дозволили безперебійне постачання життєво необхідними ліками на тимчасово окуповані території.

Продовжує працювати програма медичних гарантій. Щомісяця лікарні отримують необхідне фінансування.

Заробив додатковий пакет для збереження кадрового потенціалу. Він дозволить перенаправити кошти лікарням, які не можуть за свій рахунок забезпечити виплату зарплати медикам на рівні 13 500 і 20 000 гривень.

У регіони України продовжують надходити нові автомобілі швидкої допомоги, які були придбані в кінці минулого року. Понад 100 автомобілів вже виїжджають на виклики.

В Україні відновили роботу понад 10 000 аптек. До кінця тижня ця цифра повинна досягти понад 12 000 аптек, зазначив Віктор Ляшко.