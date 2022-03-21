Кадри нічного обстрілу російськими агресорами міста Попасна Луганської області 14 березня 2022 року, які у своєму Telegram-каналі опублікував заступник голови патрульної поліції Олексій Білошицький, схилили низку експертів до твердження, що зовнішні ознаки говорять про використання білого фосфору – вкрай обмеженої міжнародними правилами ведення війни речовини.
Фосфорні бомби і снаряди – запальні боєприпаси, які були визнані негуманною зброєю. Додаткові протоколи в Женевській конвенції від 1977 року заборонили їхнє використання в разі небезпеки для мирного населення.
За словами глави Луганської ОВА Сергія Гайдая, за даними Міжнародного Комітету Червоного Хреста, фосфор горить за температури понад 800 градусів за Цельсієм, а пожежі можуть поширюватися на значні площі, аж до декількох сотень квадратних кілометрів.
За його словами, застосування такої зброї може викликати важкі й болісні каліцтва або призвести до повільної болісної смерті.
Фосфорна зброя – вид запальних боєприпасів, які прийшли на зміну напалму. Так само, як термобаричні боєприпаси, які російська армія вже використала на Донбасі, вони беруть кисень з повітря для посилення загоряння й підвищення температури горіння.
Білим фосфором або продуктами на його основі можуть споряджати авіабомби, ракети, артилерійські та реактивні снаряди і навіть міни. Зброя активно використовувалася в ході багатьох воєн XX століття, проте в 1970-80-і роки міжнародні конвенції заборонили або серйозно обмежили військових світу.
Про те, як поводитися при можливій атаці снарядами з білим фосфором, розповів на своїй сторінці в Facebook лікар-реаніматолог Роздільнянської районної лікарні Іван Черненко.
– Я вже не можу читати нісенітниці про обробку опіків фосфором содою. Прямо бачу, як парамедик мчить по полю бою з пачкою соди. До того ж розчин соди може і сам призводити до ураження тканин, – пише медик.
Він зазначає, що в своїх подальших коментарях з цього питання посилається на рекомендації Центру з контролю і профілактики захворювань США (СDC).
Короткий алгоритм надання допомоги:
- евакуація із зони ураження повинна проходити проти вітру від джерела горіння фосфору;
- не чіпати фосфор або потерпілу від нього людину голими руками;
- рану промити обережно, без бризок, проточною холодною водою протягом 15 хв або накласти на рану вологу марлю;
- залишки фосфору можна прибрати пінцетом, помістивши їх у холодну воду або присипати вологою землею, щоб виключити подальше горіння;
- зняти з потерпілого одяг і загорнути в ковдру;
- контролювати прохідність дихальних шляхів;
- транспортувати в госпіталь.
Категорично заборонено використовувати для обробки або знезараження шкіри будь-які мазі на жировій або масляній основі. Оскільки фосфор є жиророзчинним, то це тільки посилить його всмоктування і призведе до більш важкого системного впливу.
- у разі ураження дихальних шляхів контролюйте їхню прохідність, за можливості дайте потерпілому кисень;
- у разі проковтування фосфору не викликайте блювоту. Лікування ідентично, як при системному впливі;
- у разі потрапляння фосфору в очі дії ті ж: промити водою, накласти вологу марлеву пов’язку, що не давить.
На госпітальному етапі
- Провести дезактивацію залишків фосфору на шкірі потерпілого. Зняти весь одяг, якщо це не зробили раніше. Помити потерпілого проточною водою або мильним розчином, попередньо закривши рани вологою марлею, щоб зменшити потрапляння до рани бруду. Пам’ятати про свою безпеку.
- Контролювати рівень кальцію, бо є велика ймовірність розвитку гіпокальціємії. Ввести препарати кальцію.
- У разі судом використовувати бензодіазепіни.
- Інфузійна терапія – за показаннями. Велика ймовірність розвитку шоку через системний вплив фосфору.
- При проковтуванні фосфору не викликати блювання. Може знадобитися дезактивація блювотних/калових мас, в яких можуть зберігатися залишки фосфору. При проковтуванні фосфору блювотні/калові маси можуть призводити до повторних опіків.
- Подальше лікування опіків за стандартним протоколом.