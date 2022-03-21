Кадри нічного обстрілу російськими агресорами міста Попасна Луганської області 14 березня 2022 року, які у своєму Telegram-каналі опублікував заступник голови патрульної поліції Олексій Білошицький, схилили низку експертів до твердження, що зовнішні ознаки говорять про використання білого фосфору – вкрай обмеженої міжнародними правилами ведення війни речовини.

Фосфорні бомби і снаряди – запальні боєприпаси, які були визнані негуманною зброєю. Додаткові протоколи в Женевській конвенції від 1977 року заборонили їхнє використання в разі небезпеки для мирного населення.

За словами глави Луганської ОВА Сергія Гайдая, за даними Міжнародного Комітету Червоного Хреста, фосфор горить за температури понад 800 градусів за Цельсієм, а пожежі можуть поширюватися на значні площі, аж до декількох сотень квадратних кілометрів.

За його словами, застосування такої зброї може викликати важкі й болісні каліцтва або призвести до повільної болісної смерті.

Фосфорна зброя – вид запальних боєприпасів, які прийшли на зміну напалму. Так само, як термобаричні боєприпаси, які російська армія вже використала на Донбасі, вони беруть кисень з повітря для посилення загоряння й підвищення температури горіння.

Білим фосфором або продуктами на його основі можуть споряджати авіабомби, ракети, артилерійські та реактивні снаряди і навіть міни. Зброя активно використовувалася в ході багатьох воєн XX століття, проте в 1970-80-і роки міжнародні конвенції заборонили або серйозно обмежили військових світу.

Про те, як поводитися при можливій атаці снарядами з білим фосфором, розповів на своїй сторінці в Facebook лікар-реаніматолог Роздільнянської районної лікарні Іван Черненко.

– Я вже не можу читати нісенітниці про обробку опіків фосфором содою. Прямо бачу, як парамедик мчить по полю бою з пачкою соди. До того ж розчин соди може і сам призводити до ураження тканин, – пише медик.

Він зазначає, що в своїх подальших коментарях з цього питання посилається на рекомендації Центру з контролю і профілактики захворювань США (СDC).

Короткий алгоритм надання допомоги:

евакуація із зони ураження повинна проходити проти вітру від джерела горіння фосфору;

не чіпати фосфор або потерпілу від нього людину голими руками;

рану промити обережно, без бризок, проточною холодною водою протягом 15 хв або накласти на рану вологу марлю;

залишки фосфору можна прибрати пінцетом, помістивши їх у холодну воду або присипати вологою землею, щоб виключити подальше горіння;

зняти з потерпілого одяг і загорнути в ковдру;

контролювати прохідність дихальних шляхів;

транспортувати в госпіталь.

Категорично заборонено використовувати для обробки або знезараження шкіри будь-які мазі на жировій або масляній основі. Оскільки фосфор є жиророзчинним, то це тільки посилить його всмоктування і призведе до більш важкого системного впливу.

у разі ураження дихальних шляхів контролюйте їхню прохідність, за можливості дайте потерпілому кисень;

контролюйте їхню прохідність, за можливості дайте потерпілому кисень; у разі проковтування фосфору не викликайте блювоту. Лікування ідентично, як при системному впливі;

не викликайте блювоту. Лікування ідентично, як при системному впливі; у разі потрапляння фосфору в очі дії ті ж: промити водою, накласти вологу марлеву пов’язку, що не давить.

На госпітальному етапі