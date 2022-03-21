Кадры ночного обстрела российскими агрессорами города Попасная Луганской области 14 марта 2022 года, которые в своем Telegram-канале опубликовал замглавы патрульной полиции Алексей Белошицкий, склонили ряд экспертов к утверждению, что внешние признаки говорят об использовании белого фосфора – крайне ограниченного международными правилами ведения войны вещества.
Фосфорные бомбы и снаряды – зажигательные боеприпасы, которые были признаны негуманным оружием. Дополнительные протоколы в Женевской конвенции от 1977 года запретили их использование в случае опасности для мирного населения.
По словам главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, по данным Международного комитета Красного Креста, загоревшийся фосфор горит при температуре более 800 градусов по Цельсию, а пожары могут распространяться на значительные площади, вплоть до нескольких сотен квадратных километров.
По его словам, применение такого оружия может вызвать тяжелые и болезненные увечья или привести к медленной болезненной смерти.
Фосфорное оружие – вид зажигательных боеприпасов, которые пришли на смену напалму. Так же, как термобарические боеприпасы, которые российская армия уже использовала на Донбассе, они берут кислород из воздуха для усиления возгорания и повышения температуры горения.
Белым фосфором или продуктами на его основе могут снаряжать авиабомбы, ракеты, артиллерийские и реактивные снаряды и даже мины. Оружие активно использовалось в ходе многих войн XX века, однако в 1970-80-е годы международные конвенции запретили или серьезно ограничили военных мира.
О том, как вести себя при возможной атаке снарядами с белым фосфором рассказал на своей странице в Facebook врач-реаниматолог Раздельнянской районной больницы Иван Черненко.
— Я уже не могу читать несуразицы об обработке ожогов фосфором содой. Прям вижу, как парамедик несется по полю боя с пачкой соды. К тому же раствор соды может и сам приводить к поражению тканей, — пишет медик.
Он отмечает, что в своих дальнейших комментариях по этому вопросу ссылается на рекомендации Центра по контролю и профилактике заболеваний США (СDC).
Краткий алгоритм оказания помощи:
- эвакуировать из зоны поражения должна проходить против ветра от источника горения фосфора;
- не трогать фосфор или пострадавшего от него человека голыми руками;
- рану промыть осторожно, без брызг, проточной холодной водой в течение 15 мин или наложить на рану влажную марлю;
- остатки фосфора можно убрать пинцетом, поместив их в холодную воду или присыпать влажной землей, чтобы исключить дальнейшее горение;
- снять с пострадавшего одежду и завернуть в одеяло;
- контролировать проходимость дыхательных путей;
- транспортировать в госпиталь.
Категорически запрещено использовать для обработки или обеззараживания кожи любые мази на жировой или масляной основе. Поскольку фосфор является жирорастворимым, то только усугубить его всасывание фосфора и приведет к более тяжелому системному влиянию.
- в случае поражения дыхательных путей, контролируйте их проходимость, по возможности дайте пострадавшему кислород;
- в случае проглатывания фосфора, не вызывайте рвоту. Лечение идентично, как при системном воздействии;
- в случае попадания фосфора в глаза действия те же: промыть водой, наложить влажную не давящую марлевую повязку.
На госпитальном этапе
- Провести дезактивацию остатков фосфора на коже пострадавшего. Снять всю одежду, если это не сделали раньше. Помыть пострадавшего проточной водой или мыльным раствором, предварительно закрыв раны влажной марлей, чтобы уменьшить попадание в рану грязи. Помнить о своей безопасности. Используйте СИЗ.
- Контролировать уровень кальция, велика вероятность развития гипокальциемии. Ввести препараты кальция.
- В случае судорог использовать бензодиазепины.
- Инфузионная терапия — по показаниям. Велика вероятность развития шока из-за системного влияния фосфора.
- При проглатывании фосфора не вызывать рвоту. Может потребоваться дезактивация рвотных/каловых масс, в которых могут храниться остатки фосфора. При проглатывании фосфора рвотные/каловые массы могут приводить к повторным ожогам.
- Дальнейшее лечение ожогов по стандартному протоколу.