Кадры ночного обстрела российскими агрессорами города Попасная Луганской области 14 марта 2022 года, которые в своем Telegram-канале опубликовал замглавы патрульной полиции Алексей Белошицкий, склонили ряд экспертов к утверждению, что внешние признаки говорят об использовании белого фосфора – крайне ограниченного международными правилами ведения войны вещества.

Фосфорные бомбы и снаряды – зажигательные боеприпасы, которые были признаны негуманным оружием. Дополнительные протоколы в Женевской конвенции от 1977 года запретили их использование в случае опасности для мирного населения.

По словам главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, по данным Международного комитета Красного Креста, загоревшийся фосфор горит при температуре более 800 градусов по Цельсию, а пожары могут распространяться на значительные площади, вплоть до нескольких сотен квадратных километров.

По его словам, применение такого оружия может вызвать тяжелые и болезненные увечья или привести к медленной болезненной смерти.

Фосфорное оружие – вид зажигательных боеприпасов, которые пришли на смену напалму. Так же, как термобарические боеприпасы, которые российская армия уже использовала на Донбассе, они берут кислород из воздуха для усиления возгорания и повышения температуры горения.

Белым фосфором или продуктами на его основе могут снаряжать авиабомбы, ракеты, артиллерийские и реактивные снаряды и даже мины. Оружие активно использовалось в ходе многих войн XX века, однако в 1970-80-е годы международные конвенции запретили или серьезно ограничили военных мира.

О том, как вести себя при возможной атаке снарядами с белым фосфором рассказал на своей странице в Facebook врач-реаниматолог Раздельнянской районной больницы Иван Черненко.

— Я уже не могу читать несуразицы об обработке ожогов фосфором содой. Прям вижу, как парамедик несется по полю боя с пачкой соды. К тому же раствор соды может и сам приводить к поражению тканей, — пишет медик.

Он отмечает, что в своих дальнейших комментариях по этому вопросу ссылается на рекомендации Центра по контролю и профилактике заболеваний США (СDC).

Краткий алгоритм оказания помощи:

эвакуировать из зоны поражения должна проходить против ветра от источника горения фосфора;

от источника горения фосфора; не трогать фосфор или пострадавшего от него человека голыми руками;

рану промыть осторожно, без брызг, проточной холодной водой в течение 15 мин или наложить на рану влажную марлю;

остатки фосфора можно убрать пинцетом, поместив их в холодную воду или присыпать влажной землей, чтобы исключить дальнейшее горение;

снять с пострадавшего одежду и завернуть в одеяло;

контролировать проходимость дыхательных путей;

транспортировать в госпиталь.

Категорически запрещено использовать для обработки или обеззараживания кожи любые мази на жировой или масляной основе. Поскольку фосфор является жирорастворимым, то только усугубить его всасывание фосфора и приведет к более тяжелому системному влиянию.

в случае поражения дыхательных путей , контролируйте их проходимость, по возможности дайте пострадавшему кислород;

, контролируйте их проходимость, по возможности дайте пострадавшему кислород; в случае проглатывания фосфора , не вызывайте рвоту. Лечение идентично, как при системном воздействии;

, не вызывайте рвоту. Лечение идентично, как при системном воздействии; в случае попадания фосфора в глаза действия те же: промыть водой, наложить влажную не давящую марлевую повязку.

На госпитальном этапе