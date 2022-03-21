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Никакой соды и только защищенными руками: как оказывать помощь при ожогах белым фосфором

21 марта 2022, 12:25
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
медики
Источник: Depositphotos

Кадры ночного обстрела российскими агрессорами города Попасная Луганской области 14 марта 2022 года, которые в своем Telegram-канале опубликовал замглавы патрульной полиции Алексей Белошицкий, склонили ряд экспертов к утверждению, что внешние признаки говорят об использовании белого фосфора – крайне ограниченного международными правилами ведения войны вещества.

Фосфорные бомбы и снаряды – зажигательные боеприпасы, которые были признаны негуманным оружием. Дополнительные протоколы в Женевской конвенции от 1977 года запретили их использование в случае опасности для мирного населения.

По словам главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, по данным Международного комитета Красного Креста, загоревшийся фосфор горит при температуре более 800 градусов по Цельсию, а пожары могут распространяться на значительные площади, вплоть до нескольких сотен квадратных километров.

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По его словам, применение такого оружия может вызвать тяжелые и болезненные увечья или привести к медленной болезненной смерти.

Фосфорное оружие – вид зажигательных боеприпасов, которые пришли на смену напалму. Так же, как термобарические боеприпасы, которые российская армия уже использовала на Донбассе, они берут кислород из воздуха для усиления возгорания и повышения температуры горения.

Белым фосфором или продуктами на его основе могут снаряжать авиабомбы, ракеты, артиллерийские и реактивные снаряды и даже мины. Оружие активно использовалось в ходе многих войн XX века, однако в 1970-80-е годы международные конвенции запретили или серьезно ограничили военных мира.

О том, как вести себя при возможной атаке снарядами с белым фосфором рассказал на своей странице в Facebook врач-реаниматолог Раздельнянской районной больницы Иван Черненко.

— Я уже не могу читать несуразицы об обработке ожогов фосфором содой.  Прям вижу, как парамедик несется по полю боя с пачкой соды. К тому же раствор соды может и сам приводить к поражению тканей, — пишет медик.

Он отмечает, что в своих дальнейших комментариях по этому вопросу ссылается на рекомендации Центра по контролю и профилактике заболеваний США (СDC).

Краткий алгоритм оказания помощи:

  • эвакуировать из зоны поражения должна проходить против ветра от источника горения фосфора;
  • не трогать фосфор или пострадавшего от него человека голыми руками;
  • рану промыть осторожно, без брызг, проточной холодной водой в течение 15 мин или наложить на рану влажную марлю;
  • остатки фосфора можно убрать пинцетом, поместив их в холодную воду или присыпать влажной землей, чтобы исключить дальнейшее горение;
  • снять с пострадавшего одежду и завернуть в одеяло;
  • контролировать проходимость дыхательных путей;
  • транспортировать в госпиталь.

Категорически запрещено использовать для обработки или обеззараживания кожи любые мази на жировой или масляной основе. Поскольку фосфор является жирорастворимым, то только усугубить его всасывание фосфора и приведет к более тяжелому системному влиянию.

  • в случае поражения дыхательных путей, контролируйте их проходимость, по возможности дайте пострадавшему кислород;
  • в случае проглатывания фосфора, не вызывайте рвоту. Лечение идентично, как при системном воздействии;
  • в случае попадания фосфора в глаза действия те же: промыть водой, наложить влажную не давящую марлевую повязку.

На госпитальном этапе

  1. Провести дезактивацию остатков фосфора на коже пострадавшего. Снять всю одежду, если это не сделали раньше. Помыть пострадавшего проточной водой или мыльным раствором, предварительно закрыв раны влажной марлей, чтобы уменьшить попадание в рану грязи. Помнить о своей безопасности. Используйте СИЗ.
  2. Контролировать уровень кальция, велика вероятность развития гипокальциемии. Ввести препараты кальция.
  3. В случае судорог использовать бензодиазепины.
  4. Инфузионная терапия — по показаниям. Велика вероятность развития шока из-за системного влияния фосфора.
  5. При проглатывании фосфора не вызывать рвоту. Может потребоваться дезактивация рвотных/каловых масс, в которых могут храниться остатки фосфора. При проглатывании фосфора рвотные/каловые массы могут приводить к повторным ожогам.
  6. Дальнейшее лечение ожогов по стандартному протоколу.

Источник
Радио Свобода
Теги
Війна в Україні , лікування , Медики , опіки
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