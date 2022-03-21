После обстрела оккупантами ПАО Сумыхимпром 21 марта 2022 года произошла утечка аммиака. И хотя спасатели ликвидировали выбросы и угрозы населению нет, все же стоит знать правила оказания первой помощи во время отравления аммиаком.

В целом в Минздраве рекомендуют при любой химической атаке или аварии на химпредприятии плотно закрыть окна и двери, вентиляционные отверстия, дымоходы, выключить все бытовые приборы и следить за новостями.

Что делать в случае отравления аммиаком:

потерпевшего вынести на свежий воздух;

он должен находиться в лежащем положении;

обеспечить тепло и покой;

дать ему увлажненный кислород;

по возможности смыть загрязнитель с тела и одежды, переодеть человека.

С 24 февраля в Украине идет война. Российская армия своими действиями терроризирует мирное население, в том числе разрушает жилые массивы, школы, детские сады, роддомы, больницы.

Кроме того, оккупанты обстреливают разные предприятия, пытаясь спровоцировать экологическую катастрофу в стране. Граждане должны быть внимательными, следить за новостями и быть готовыми к любым ситуациям.