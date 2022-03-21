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Утечка аммиака в Сумской области: как оказать первую помощь при отравлении химией

21 марта 2022, 11:46
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
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Источник: Pixabay

После обстрела оккупантами ПАО Сумыхимпром 21 марта 2022 года произошла утечка аммиака. И хотя спасатели ликвидировали выбросы и угрозы населению нет, все же стоит знать правила оказания первой помощи во время отравления аммиаком.

В целом в Минздраве рекомендуют при любой химической атаке или аварии на химпредприятии плотно закрыть окна и двери, вентиляционные отверстия, дымоходы, выключить все бытовые приборы и следить за новостями.

Что делать в случае отравления аммиаком:

  • потерпевшего вынести на свежий воздух;
  • он должен находиться в лежащем положении;
  • обеспечить тепло и покой;
  • дать ему увлажненный кислород;
  • по возможности смыть загрязнитель с тела и одежды, переодеть человека.
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С 24 февраля в Украине идет война. Российская армия своими действиями терроризирует мирное население, в том числе разрушает жилые массивы, школы, детские сады, роддомы, больницы.

Кроме того, оккупанты обстреливают разные предприятия, пытаясь спровоцировать экологическую катастрофу в стране. Граждане должны быть внимательными, следить за новостями и быть готовыми к любым ситуациям.

Источник
Минздрав
Теги
Советы , Сумська область , Хімічна зброя , Хімія
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