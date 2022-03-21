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Витік аміаку в Сумській області: як надати першу допомогу під час отруєння хімією

21 Березня 2022, 11:46
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
протигаз
Джерело: Pixabay

Після обстрілу окупантами ПАТ Сумихімпром 21 березня 2022 року стався витік аміаку. І хоча рятувальники ліквідували викиди і наразі загрози населенню немає, все ж варто знати правила надання першої допомоги під час отруєння аміаком.

Загалом у МОЗ рекомендують у разі будь-якої хімічної атаки або аварії на хімпідприємстві щільно зачинити вікна та двері, вентиляційні отвори, димоходи, вимкнути усі побутові прилади та стежити за новинами.

Що робити у разі отруєння аміаком:

  • потерпілого винести на свіже повітря;
  • він має перебувати у лежачому положенні;
  • забезпечити тепло та спокій;
  • дати йому зволожений кисень;
  • за можливості змити забрудник з тіла та одягу, переодягти людину.
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З 24 лютого в Україні триває війна. Російська армія своїми діями тероризує мирне населення, зокрема руйнує житлові масиви, школи, дитячі садки, пологові будинки, лікарні.

Крім того, окупанти обстрілюють різні підприємства, намагаючись спровокувати екологічну катастрофу в країні. Громадяни мають бути пильними, стежити за новинами та бути готовими до будь-яких ситуацій.

Джерело
МОЗ
Теги
Поради , Сумська область , Хімічна зброя , Хімія
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