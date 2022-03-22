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Вологе прибирання, душ і багато води: алгоритм поведінки в умовах забруднення повітря

22 Березня 2022, 09:39
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
загрязнение воздуха
Джерело: Depositphotos

Центр протидії дезінформації при РНБО України застерігає: через обстріли ворога в населених пунктах України сталося загоряння сухостою і подекуди торфовищ.

Міністерство охорони здоров’я України розробило рекомендації, що робити, коли в місті забруднене повітря продуктами горіння.

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Алгоритм поведінки в умовах забруднення повітря:

  • залишайтеся вдома і закрийте вікна;
  • якщо ж вам потрібно вийти на вулицю, наприклад, піти в укриття, надягайте захисні окуляри та маску / респіратор;
  • робіть вологе прибирання мінімум раз на добу;
  • уникайте надмірної фізичної активності;
  • не провітрюйте квартиру;
  • за можливості пийте багато чистої води;
  • прийміть душ;
  • якщо у вас погіршився стан, обов’язково зверніться до лікаря.

Водночас МОЗ нагадує, що спалювання сухостою в умовах війни з 4 березня прирівнюється до диверсії і карається законом.

Джерело
МОЗ
Теги
Війна в Україні , Забруднення повітря , МОЗ України
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