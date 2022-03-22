Центр протидії дезінформації при РНБО України застерігає: через обстріли ворога в населених пунктах України сталося загоряння сухостою і подекуди торфовищ.
Міністерство охорони здоров’я України розробило рекомендації, що робити, коли в місті забруднене повітря продуктами горіння.
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Алгоритм поведінки в умовах забруднення повітря:
- залишайтеся вдома і закрийте вікна;
- якщо ж вам потрібно вийти на вулицю, наприклад, піти в укриття, надягайте захисні окуляри та маску / респіратор;
- робіть вологе прибирання мінімум раз на добу;
- уникайте надмірної фізичної активності;
- не провітрюйте квартиру;
- за можливості пийте багато чистої води;
- прийміть душ;
- якщо у вас погіршився стан, обов’язково зверніться до лікаря.
Водночас МОЗ нагадує, що спалювання сухостою в умовах війни з 4 березня прирівнюється до диверсії і карається законом.