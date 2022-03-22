Центр протидії дезінформації при РНБО України застерігає: через обстріли ворога в населених пунктах України сталося загоряння сухостою і подекуди торфовищ.

Міністерство охорони здоров’я України розробило рекомендації, що робити, коли в місті забруднене повітря продуктами горіння.

Алгоритм поведінки в умовах забруднення повітря:

залишайтеся вдома і закрийте вікна;

якщо ж вам потрібно вийти на вулицю, наприклад, піти в укриття, надягайте захисні окуляри та маску / респіратор;

робіть вологе прибирання мінімум раз на добу;

уникайте надмірної фізичної активності;

не провітрюйте квартиру;

за можливості пийте багато чистої води;

прийміть душ;

якщо у вас погіршився стан, обов’язково зверніться до лікаря.

Водночас МОЗ нагадує, що спалювання сухостою в умовах війни з 4 березня прирівнюється до диверсії і карається законом.