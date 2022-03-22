Министерство здравоохранения Украины своим приказом урегулировало вопрос предоставления первичной медицинской помощи внутренне перемещенным лицам в условиях военного положения. Это касается тех, кто переехал или вынужденно сменил место жительства.

Согласно приказу, гражданин со статусом внутренне перемещенной лица, может быть принят в любом учреждении здравоохранения по своему выбору, если это учреждение имеет возможность обеспечить соответствующее лечение.

Все поставщики медицинских услуг обязаны предоставлять медицинские услуги всем лицам, которые к ним обращаются по месту фактического нахождения.

Поставщики первой медицинской помощи (ПМД) должны обеспечить:

ведение учета перемещенных лиц, обращающихся для получения первичной медицинской помощи;

оказание первичной медицинской помощи и медицинской помощи пациентам в неотложном состоянии из числа перемещенных лиц;

проведение вакцинации в соответствии с требованиями календаря профилактических прививок.

Вместе с тем, оказание медицинской помощи внутренне перемещенным лицам в неотложном состоянии, а также проведения им и их детям вакцинации в соответствии с календарем профилактических прививок не потребует наличия у таких пациентов декларации о выборе врача, который оказывает первичную медицинскую помощь.

То есть в определенных случаях поставщики медицинских услуг, к которым обратились перемещенные лица, не имеют права настаивать на необходимости представления им декларации.

Этот приказ действует на период военного положения на всей территории Украины. Другие приказы Минздрава Украины в настоящее время действуют в части, не противоречащей данному нормативно-правовому акту.