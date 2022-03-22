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Во время войны растет риск эпидемий – почему не стоит забывать о вакцинации детей

22 марта 2022, 11:11
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
Во время войны растет риск эпидемий – почему не стоит забывать о вакцинации детей
Источник: Depositphotos

Из-за войны в Украине могут быть проблемы с вакцинацией детей, однако прививки чрезвычайно важны. Особенно в такой период.

Об их важности рассказала педиатр Надежда Тутаева.

— Даже в такое время вакцинация очень важна, потому что инфекции никуда не делись, а отсутствие прививки у детей увеличивает риски вспышки инфекций, — говорит Надежда Тутаева.

Какие болезни угрожают:

  • коклюш (особенно опасен для детей во время первых лет жизни);
  • столбняк (во время войны, к сожалению, многие могут получать травмы);
  • корь (вспомните эпидемию в 2017-2018 годах);
  • полиомиелит (человек может потерять возможность ходить и полноценно дышать).
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Именно поэтому важно не медлить, а записать ребенка на прививку – в безопасных городах Украины или за границей.

 

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Публикация от Педіатр Надія Тутаєва (@pediatr_nadiia)

Также следует помнить об опасности передвижения по улицам населенных пунктов во время войны и риске обстрелов больниц. Нужно взвесить все риски и только тогда действовать.

Теги
Війна в Україні , Вакцинация , Календарь
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